Proximus wacht pittig najaar

De telecomoperator Proximus ontkurkte donderdag nog eens de champagneflessen voor zijn opgefrist tv- en videoaanbod Pickx. Maar achter de schermen heeft CEO Dominique Leroy andere katten te geselen. Het najaar wordt voor de telecomoperator intern en extern erg uitdagend.

1. Overleg met bonden schakelt versnelling hoger

Begin januari kondigde Proximus aan 1.900 jobs te schrappen. Het beloofde tegelijk 1.250 werknemers met digitale profielen aan te werven. Bijna een half jaar later heeft Proximus in alle stilte de informatie- en consultatieronde, de klassieke eerste fase bij een ontslagronde, achter zich gelaten. Begin juni zaten de sociale partners voor het eerst samen.

De afgelopen maanden eisten de vakbonden dat de directie gedwongen ontslagen uitsluit. Gebeurde dat niet, dan zouden ze niet beginnen te onderhandelen. Leroy hield zich daarover donderdag op de vlakte. ‘Ik denk dat het te vroeg is daar commentaar over te geven’, zei ze aan het persagentschap Belga. ‘Wat we wel aan het personeel hebben gezegd, is dat we er alles aan doen om een collectief ontslag te vermijden.’

Maar Proximus sluit gedwongen ontslagen niet uit, bevestigen bronnen in het bedrijf aan De Tijd. Proximus wil dat alleen niet met zoveel woorden gezegd hebben, om de onderhandelingen niet te bemoeilijken. Die worden niet evident. Op 30 september vindt een telling van de aanhang van elke vakbond plaats. Die vindt zesjaarlijks plaats en bepaalt het ‘gewicht’ van elke vakbond.

Het lijkt sterk dat er voor eind september al grote knopen doorgehakt kunnen worden. Het zwaartepunt van het sociaal overleg over de ontslagronde valt waarschijnlijk tussen oktober en december. Leroy wil nog voor het einde van dit jaar een akkoord op zak hebben.

2. Januari is deadline voor nieuw contract Leroy

In januari volgend jaar zit de termijn van CEO Dominique Leroy erop. Ze nam begin 2014 de fakkel over van de toen uitgerangeerde topmanager Didier Bellens. De kans bestaat dat Leroy er nog een termijn bij doet.

Leroy heeft alleszins de volle steun van de raad van bestuur van Proximus. ‘We staan klaar om met haar te spreken over een verlenging van haar mandaat’, bevestigde voorzitter Stefaan De Clerck in maart aan De Tijd. In een interview een maand later noemde hij haar ‘de perfecte vrouw om het werk bij Proximus verder te zetten’.

De raad van bestuur ondernam dit voorjaar al ingrepen om zich voor te bereiden op een nieuwe termijn voor Leroy. Het verlengde op de algemene vergadering in april al haar mandaat als bestuurder. Het doet dat om de wet over autonome overheidsbedrijven uit 2015 te respecteren. Die bepaalt dat overheidsbestuurders bij zulke bedrijven niet langer benoemd worden bij Koninklijk Besluit, maar door de algemene vergadering. Dat was louter een ‘technische ingreep’, erkende De Clerck. Maar die benoeming als bestuurder ‘faciliteert een nieuwe termijn als topvrouw wel’, voegde hij eraan toe.

In het najaar moet de raad van bestuur om de tafel zitten met Leroy. Het is mogelijk dat er dan nog geen federale regering is. Het is de vraag of er zonder regering een verlenging mogelijk is. De besprekingen zullen alleszins parallel lopen met het sociaal overleg. De Clerck gaf met zijn steun voor Leroy alvast het signaal dat hij pal achter de CEO staat in het sociaal overleg. ‘Het zou niet wijs zijn over persoonskwesties te moeten debatteren in volle onderhandelingen.’

3. Kan datafront vuist maken tegen Google?

Negen Belgische media- en telecombedrijven onderzoeken of ze data met elkaar kunnen delen voor gepersonaliseerde advertenties, berichtte De Tijd donderdag. Proximus nam het initiatief om DPG Media (HLN, VTM), Mediahuis (De Standaard), Telenet, SBS (Vier en Vijf), VRT, RTL, RTBF en Rossel (Le Soir) om de tafel te brengen.

De nieuwe data-alliantie wil een vuist maken tegen de digitale advertentiedominantie van Facebook en Google. Elk bedrijf bezit apart wel gegevens over kijkers, surfers of lezers, maar samen kunnen de negen veel meer te weten komen over bijna elke Belg. Dat kan meer gepersonaliseerde reclame mogelijk maken op digitale tv of online. De alliantie start tests die tegen eind dit jaar moeten uitwijzen of het steek houdt data te delen.

Noch Proximus, noch de andere partners geven veel details prijs over het project. Een mediatopper noemde het project woensdag nog ‘prematuur’. Er rijzen zoveel vragen over privacy en databescherming: om welke data gaat het, mogen bedrijven die zomaar delen en is dat wel in lijn met de strenge Europese regels voor databescherming (GDPR)?

Proximus-CEO Dominique Leroy stak donderdag alleszins haar nek uit voor het project. ‘Er is ruimte voor een lokaal ecosysteem als alternatief voor Facebook en Google’, bepleitte ze. ‘Zij mogen er zijn, maar wij moeten ook opportuniteiten grijpen.’ Dat is niet zonder risico: de ‘trekkersrol’ kan als een boemerang in haar gezicht terugkeren als het project mislukt.