Proximus wint pleit in groepsvordering

De telecomoperator krijgt van het Brusselse hof van beroep gelijk in een zaak aangespannen door Test-Aankoop, rond oude decoders.

In een zaak voor het Brusselse hof van beroep trekt consumentenorganisatie Test-Aankoop aan het kortste eind in een zaak rond oude decoders. De rechter oordeelt dat de telecomoperator geen oneerlijke of deloyale handelspraktijken heeft gesteld.