Proximus zet deur open voor nieuwe termijn CEO Leroy

Op de algemene vergadering van Proximus in april ligt de herbenoeming van CEO Dominique Leroy als lid van de raad van bestuur voor. Dat is opmerkelijk. Leroy blijft volgens het voorstel tot 2023 bestuurder bij de telecomoperator, terwijl haar mandaat als CEO maar tot begin volgend jaar loopt.

Het is een technische ingreep, maar wel een die de deur openzet voor haar herbenoeming als CEO. Dat bevestigt Stefaan De Clerck, de voorzitter van de raad van bestuur. 'De herbenoeming als bestuurder staat los van haar contract als CEO', aldus De Clerck. 'Maar dit is wel een signaal dat we klaarstaan om met haar te spreken over een verlenging van haar CEO-mandaat.'