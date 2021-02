Raad van State vernietigt deel van Vlaams telecomcontract

De toekenning van een deel van het Vlaamse telecomcontract uit 2018 aan Proximus, goed voor zo'n 9 miljoen euro op jaarbasis, is vernietigd.

Orange Belgium heeft een belangrijke slag gewonnen in de strijd over de toewijzing van het Vlaamse telecomcontract. De Vlaamse regering sloot in juni 2018 raamcontracten met drie telecomoperatoren, die de Vlaamse overheid, maar ook lokale overheden, telecomdiensten konden leveren. Proximus ging aan de haal met de grootste kluif: de levering van vaste en mobiele telefonie. Orange Belgium en Nextel (ondertussen eigendom van Telenet) wonnen kleinere IT-contracten.

Dat was een aderlating voor Orange Belgium, tot dan de vaste leverancier van de Vlaamse overheid voor vaste en mobiele telefonie. De telecomoperator trok naar de Raad van State met de vraag om de toekenning van een deel van het telecomcontract, dat rond vaste en mobiele telefonie, te vernietigen. Met succes, zo blijkt uit het arrest, dat dateert van net voor de kerstvakantie. Het bedrijf had in 2018 al geprobeerd de gunning van het contract te laten schorsen, maar dat draaide toen op niets uit.

De Raad van State valt ditmaal voor de argumenten van Orange Belgium. Het bedrijf claimt dat de Vlaamse overheid bij de evaluatie van de kwaliteit van de twee offertes, van Proximus en Orange Belgium, gebruikmaakte van 16 'sub-gunningscriteria' waar het bedrijf bij het voorbereiden van de offerte geen weet van had. De criteria stonden niet in het bestek, is de claim.

De kwaliteit van de offerte telde mee voor 55 punten in de evaluatie, de prijs voor 45 punten. Proximus scoorde beter op kwaliteit dan Orange Belgium voor zowel vaste als mobiele telefonie, oordeelde het evaluatieteam.

Geen klein contract

Met die werkwijze behandelde de overheid de partijen die meededen niet op een gelijke manier en schond ze het transparantiebeginsel, vindt Orange Belgium. 'Onze offerte zou anders zijn opgebouwd als Orange Belgium kennis had gehad van die sub-gunningscriteria', pleitte Orange Belgium. De beoordeling zou ook onvoldoende gemotiveerd zijn en niet verlopen zijn zoals vooraf bepaald, claimen bronnen die het dossier kennen. De Raad van State schiet de gunning uiteindelijk af op een schending van het gelijkheids- en transparantiebeginsel.

De bewuste contracten zijn geen kleine contracten. Proximus rekent in zijn offerte jaarlijks gemiddeld 5 miljoen euro aan voor vaste telefonie, en 4,16 miljoen euro voor mobiele telefonie. Beide contracten hebben een duurtijd van zeven jaar, al kunnen ze al na vijf jaar vroegtijdig opgezegd worden. Voor Proximus kunnen de contracten in zeven jaar tijd bijna 65 miljoen euro in het laatje brengen. Het contract dat Orange Belgium binnensleepte, voor geconnecteerde toestellen, is op jaarbasis goed voor maar 214.000 euro.