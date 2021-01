Samsung mikt met nieuwe Galaxy S-smartphone op telewerkers en gamers

De Galaxy S21 kost in België 849 euro, de S21 Plus (met groter scherm) 1.049 euro en het topmodel S21 Ultra 1.249 euro. De Ultra is superieur voor beeldkwaliteit en camera's en alleen dat model kan worden gebruikt met de S Pen-stylus, die wel apart moet worden gekocht. De S-serie zou op 29 januari breed beschikbaar moeten zijn.