Saoedi's hebben 45 miljard veil voor fonds Japanse techmagnaat

Het Saoedische staatsfonds wil opnieuw fors investeren in een fonds van de Japanse telecom- en techmiljardair Masayoshi Son.

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman maakte dit weekend in een interview met het financiële persagentschap Bloomberg bekend weer te investeren in het nieuwe Vision Fund.

Dat fonds, van de Japanse telecommagnaat Masayoshi Son, is de opvolger van een eerder soortgelijk fonds twee jaar geleden. Son haalde toen 100 miljard dollar op om te investeren in veelbelovende groeibedrijven zoals het mobiliteitsbedrijf Uber. De Saoedi's namen toen 45 miljard voor hun rekening.

Bij een eventueel nieuw fonds - de bevestiging dat dat er komt, is er nog niet - willen de Saoedi's met eenzelfde bedrag instappen. Son gaf wel al aan dat er elke twee à drie jaar een fonds moet komen.

Het eerste fonds was een succes, vindt Bin Salman. 'We zouden, als het staatsfonds, niet 45 miljard extra erin steken als we geen ongelooflijke inkomsten zagen dankzij de eerste 45 miljard.'