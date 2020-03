Shoppingtijd voor mobiele klanten van Orange Belgium

De mobiele operator Orange Belgium heeft maandag zijn aanbod van belformules grondig herschikt. Het ideale moment om te checken of en hoeveel u kunt besparen.

De dierentuin van Orange Belgium heeft de deuren gesloten. We hebben het dan uiteraard over het oude aanbod van zes abonnementen met dierennamen als Koala, Dolfijn of Arend. In de plaats komen vier abonnementen onder de naam Go: Go Light, Go Plus, Go Intense en Go Unlimited.

De oude formules worden niet meer aangeboden, maar klanten die ze hebben, kunnen ze nog wel behouden. Het ideale moment dus om ze te vergelijken met de nieuwe formules, maar ook met de formules van de andere operatoren.

Wie een abonnement had op de meest gebruikte formule, Koala, kan voortaan een Go Plus nemen. U krijgt voor 20 euro per maand voortaan 5 GB in plaats van 4 GB mobiele data, boven op onbeperkte oproepen en sms’jes.

Bent u beter af bij de concurrentie? Niet bij Mobile Vikings, want daar krijgt u precies hetzelfde voor dezelfde prijs. Ook bij BASE, maar die operator biedt wel een extra voordeel met de Data Jump-formule: de data die u niet hebt gebruikt, worden automatisch overgezet naar de volgende maand. Bij Scarlet betaalt u 18 euro per maand, maar dan met 4 GB in plaats van 5 GB.

De vergelijking met Proximus is iets ingewikkelder. Wie minstens 5 GB data wil hebben, is daar het beste af met Mobilus M. Voor 27 euro per maand biedt die formule 8 GB data plus onbeperkt surfen voor een populaire app naar keuze - te kiezen uit Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, Facebook of Messenger. Als u zich online abonneert, betaalt u de eerste zes maanden maar 20 euro. U kunt daarna altijd uw contract stopzetten.

Ook BASE biedt 8 GB, plus een Data Jump, voor 27 euro per maand. Bij Mobile Vikings loopt het datavolume voor dat maandbedrag op tot 10 GB.

Wat met de oude Cheetah-abonnees van Orange? Met de nieuwe formule Go Intense betalen die nog steeds 30 euro voor 15 GB. Voor datzelfde datavolume betaalt u bij Proximus 37 euro, al krijgt u er opnieuw één ongelimiteerde app bij.

De Arend-abonnees worden door Orange omgedoopt tot Go Unlimited. Die dure vogels genieten onbeperkte data voor 40 euro. Proximus biedt dat aan voor 43 euro, maar met een promotarief van 35 euro voor de eerste zes maanden. De grote winnaar hier is Mobile Vikings, waar u onbeperkt surft voor maar 29 euro per maand.