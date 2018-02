Smartphoneverkoop boert voor het eerst achteruit

In het vierde kwartaal is de wereldwijde verkoop van smartphones voor het eerst sinds 2004 achteruitgegaan.

Koelt de smartphonemarkt af? Cijfers van de marktonderzoeker Gartner, traditioneel de betrouwbaarste in de sector, suggereren in de aanloop naar de technologiehoogmis Mobile World Congress (MWC) in Barcelona van wel.

Volgens Gartner gingen in het vierde kwartaal 408 miljoen smartphones over de toonbank. Dat is 5,6 procent minder dan in dezelfde periode het jaar voordien. Gartner zegt dat het om de eerste jaar-op-jaardaling gaat sinds het begin van zijn metingen in 2004.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is.

Koplopers

De twee koplopers in de smartphonemarkt, het Zuid-Koreaanse Samsung en het Amerikaanse Apple, zagen het aantal verscheepte exemplaren teruglopen. Marktleider Samsung verkocht 74 miljoen smartphones, een daling van 3,6 procent tegenover het vierde kwartaal van 2016.

Maar ook Apple, dat in het vierde kwartaal traditioneel zijn nieuwe line-up aan iPhones op de wereld loslaat, doet het slechter. Het aantal verkochte iPhones strandde op 73,1 miljoen, 5 procent minder dan in dezelfde periode het jaar voordien. Beide bedrijven stagneren qua marktaandeel.

De afkoeling op de smartphonemarkt is volgens Gartner toe te schrijven aan de keuzes van consumenten als ze hun toestellen vervangen. Ze kiezen voor 'premiumtoestellen'. Die gaan langer mee, waardoor de vervangcyclus verlengt.

Expansie

De Chinese fabrikanten in de top vijf - Huawei en Xiaomi - zijn wel nog bezig aan een opmars en zagen hun marktaandeel toenemen. Vooral Xiaomi verbaasde met een sprong van 3,6 naar 6,9 procent marktaandeel, bijna een verdubbeling. Het bedrijf plant een beursgang, met een waardering van 100 miljard dollar.

Toch zal het succes van die Chinese smartphoneproducenten meer afhangen van hun internationale expansie. Eerdere cijfers over de Chinese markt tonen dat ook die verzadigd is. Daar nam de smartphoneverkoop over heel 2017 af.