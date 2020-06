Start-up met Belgische roots haalt 65 miljoen dollar op

Het bedrijf is voornamelijk actief in Parijs en New York, maar heeft zijn wortels ook in ons land. Het Brusselse eFounders, dat de voorbije jaren al voor meer dan 1 miljard dollar aan start-ups bouwde , richtte het bedrijf op en bleef sindsdien aan boord met meer dan 10 procent van de aandelen. Andere aandeelhouders zijn de durfkapitaalfondsen Draper Esprit en Balderton Capital, het softwarebedrijf Nextworld, en nu ook de telecomgroepen Deutsche Telekom en Swisscom, en de investeerder Adams Street.

Aircall gaat het extra geld gebruiken om zijn marktaandeel in de VS verder uit te breiden en om te investeren in nieuwe technologie. Dat gaat vooral om het toevoegen van zelflerende en intelligente applicaties, zegt Quentin Nickmans van eFounders. De software kan al een automatische transcriptie maken van telefoongesprekken, maar zal die in een volgende fase ook inhoudelijk kunnen analyseren, of de link leggen van wat in het gesprek gezegd is naar andere applicaties.