Steden zetten data in om volkstoeloop te vermijden

Enkele Vlaamse centrumsteden maken versneld werk van een systeem dat de volkstoeloop in hun binnenstad beheersbaar moet houden, leert een rondvraag van De Tijd. Ze doen dat in de aanloop naar de heropening van de niet-essentiële winkels vandaag.

Iedereen is beducht voor taferelen zoals op het Brugse lichtfestival Wintergloed en de Brusselse Grote Markt, twee plaatsen waar het zaterdagavond erg druk was.

We zijn na de gebeurtenissen van dit weekend in gesprek met meerdere steden om te zien wat mogelijk is met realtime data. Fabrice Gansbeke Woordvoerder Proximus

De steden grijpen naar verschillende vormen van ‘crowd control’- technologie, die tot nog toe vooral gebruikt werd voor evenementen, zoals wielerwedstrijden of betogingen. De eerste stap is continu de passage in enkele centrale delen van de stad te meten.

Stadsbesturen krijgen zo zicht op waar het druk dreigt te worden en kunnen politie of stewards ter plaatse sturen. Steden met een uitgebreid cameranetwerk vallen daarop terug voor de metingen, andere maken gebruik van telecomdata of lieten in de voorbije weken in allerijl camera’s of sensoren bijplaatsen.

Proximus

Enkele steden kijken voor de oplossing naar de beursgenoteerde telecomoperator Proximus. Die biedt een dienst aan die geanonimiseerd kan monitoren hoeveel mensen zich in realtime in een specifieke gebied bevinden. Daarvoor wordt het aantal klanten van Proximus dat verbinding maakt met een mobiele antenne gemeten, waarna die cijfers worden geëxtrapoleerd naar alle smartphonebezitters. ‘We zijn na de gebeurtenissen van het weekend in gesprek met meerdere steden om te zien wat mogelijk is met die realtime monitoring’, stelt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke.

Een van die steden is Gent. De stad voerde al met de hulp van Proximus passantentellingen uit, maar dat waren geen realtime cijfers en dus niet nuttig om te weten of het ergens in de binnenstad te druk was. De stad gaat voor de periode van december en januari het contract uitbreiden.

‘We beginnen vandaag nog met de realtime monitoring’, bevestigt schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD). ‘We willen continu de vinger aan de pols houden.’ Ook Leuven bekijkt of de realtime data van Proximus nuttig zijn om drukte te vermijden, stelt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V).

Citymesh

Andere steden kiezen eerder voor camerabeelden of telsensoren om zicht te krijgen op de shopper- of winterdrukte. Antwerpen opteerde al bij de heropening na de eerste lockdown voor een combinatie van cameratoezicht, tellingen via sensoren en niet-realtime telecomdata.

Ook daar zien bedrijven een opportuniteit. De Brugse netwerkoperator Citymesh plaatste de voorbije weken optische sensoren op de wekelijkse markt in Aalst, die kunnen detecteren wat de in- en uitstroom is. Citymesh liet zijn oplossing proefdraaien bij de eerste heropening van de winkels in Roeselare.

Sommige stadsbesturen geven aan niet te zullen aarzelen om winkelstraten af te sluiten als het er te druk wordt. ‘We hanteren een kleurensysteem, waarbij rood staat voor het afsluiten van een zone’, zegt Johan Vermant, de woordvoerder van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA).