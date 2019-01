Telecomaandelen koersen hoger door uitstel supersnel internet

Er vindt dit jaar geen nieuwe veiling van radiofrequenties meer plaats. Die veiling van radiospectrum biedt plaats voor het supersnel mobiel internet 5G, maar ook voor een vierde mobiele operator.

Een veiling in de eerste helft van volgend jaar is het 'meest optimistische scenario', stelt minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD). Het dossier zit geblokkeerd in het Overlegcomité, waar de federale overheid en de deelstaten zaken op elkaar afstemmen. De federale regering gaf al groen licht voor de aanpassing van de telecomwet, maar de deelstaten moeten daarmee akkoord gaan.

Onzekerheid

De overheden raken het niet eens over de verdeling van de verwachte inkomsten uit de veiling, zo'n 680 miljoen euro. Op het Overlegcomité in december kwam het niet tot een vergelijk. Begin februari volgt een nieuwe poging. Maar op enkele maanden van de verkiezingen is een akkoord heel onzeker. Met daaropvolgend verkiezingen en een regeringsvorming bestaat de kans dat de veiling pas voor midden of eind 2020 is.

Analisten zijn verdeeld over de gevolgen van dat uitstel. De veiling voor 5G laat langer op zich wachten, evenals de komst van een vierde speler. De analisten van Kepler Chevreux zijn negatief; ze denken dat de onzekerheid over de komst van een eventuele vierde mobiele operator langer op de aandelen van Proximus , Telenet en Orange Belgium zal blijven wegen.

Concurrent