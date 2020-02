Telecommarkt voor bedrijven breekt open

Citymesh wil , in een consortium met andere spelers, bedrijven van een stabiel privaat mobiel netwerk voorzien. En het is niet alleen. Ook de Hasseltse IT-groep Cegeka overweegt mee te bieden. Bedrijven overwegen steeds vaker een privaat mobiel netwerk, in plaats van een draadloos wifinetwerk of het open mobiel netwerk. Een privaat mobiel netwerk is in de eerste plaats een pak betrouwbaarder. Een wifisignaal reikt niet ver en is gevoelig voor storingen, en ook op het open mobiel netwerk bij de grote operatoren kunnen er storingen zijn. Industriële bedrijven die activiteiten willen automatiseren of bedrijven uit de gezondheidszorg zetten kritische toepassingen steeds vaker op een privaat mobiel netwerk.