Telecomwaakhond doet Orange Belgium toegift

Vanaf 1 juli geldt een nieuw regime voor de tarieven die Orange Belgium moet betalen aan rivaal Telenet voor de toegang tot zijn netwerk. In de laatste rechte lijn krijgt het nog een toegift.

Het heeft meer dan twee jaar geduurd, maar de telecomoperatoren hebben finaal duidelijkheid over het netelige dossier van de groothandelstarieven. Dat zijn de tarieven die operatoren zonder netwerk, zoals Orange Belgium, moet betalen aan operatoren mét, zoals Brutélé en VOO. De telecomwaakhond BIPT spijkerde tussen juni 2018 en nu aan een nieuw tariefmodel, dat nog tot 2023 zal gelden. Operatoren hebben nood aan een 'voorspelbaar tarief', klinkt het bij de telecomwaakhond.

Het dossier is essentieel voor Orange Belgium: de tarieven bepalen mee of de uitdager van Proximus en Telenet zijn Love-bundel (internet, digitale tv en mobiele telefonie) snel rendabel krijgt. Vorig jaar won het bedrijf een slag, dit jaar 'verloor' het er een. De tarieven die Orange Belgium moest betalen, daalden in het eerste voorstel van het BIPT fors. Daarna stegen ze weer, al lagen ze nog onder het aanvankelijke peil.

Marges

Na een laatste tussenkomst van Europa, dat twee opmerkingen maakte over het studiewerk van de regulator, krijgt Orange Belgium nog een kleine toegift. Alles draait om de marges die de operatoren met een kabelnetwerk mogen aanrekenen boven op de kosten die operatoren moeten maken. Dat 'cost-plus'-model vervangt het 'retail-minus'-model (de winkelprijs van de operator met netwerk, min een percentage). De Europese Commissie was in haar commentaar vooral kritisch over de marges die het BIPT voorstelde bij hogere internetsnelheden.

200 Mbps Internetsnelheid Voor hogere internetsnelheden verlaagt het BIPT de marges.

Europa erkende dat die marges gerechtvaardigd zijn, omdat operatoren moeten kunnen investeren in een update van hun netwerken. Maar er was een risico op 'overcompensatie'.

Het BIPT heeft oren naar die opmerkingen. Het verlaagt de marges van 5 à 10 procent naar 2,5 à 5 procent. De kabeloperatoren kunnen daardoor minder zwaar 'doorrekenen' bij internetsnelheden boven 200 Mbps. Bij de lagere internetsnelheden zijn marges niet aan de orde, omdat de concurrentie daar het felst moet kunnen spelen.

Dynamisch

Het tariefmodel is 'dynamisch'. 'De kabeloperatoren zullen de komende jaren meer kosten moeten maken om hun netwerken voor te bereiden op het stijgende verbruik. De tarieven zullen volgen', stelt Axel Desmedt, bestuurder bij het BIPT.

De waardering van de kosten is ook aangepast. Het BIPT kijkt niet meer naar de historische, afgeschreven kosten, wel naar de huidige, geprojecteerde kosten. De telecomoperatoren zullen daar de boeken voor openen.

De telecomoperatoren waren woensdag nabeurs karig met commentaar. Zowel Telenet als Orange Belgium gaf aan dat ze de beslissing aan het bekijken waren. Telenet beklemtoonde nog eens dat 'de tarieven voor de toegangszoeker verdere investeringen in toekomstgerichte netwerken niet mogen ondermijnen'.