Telecomwaakhond geeft Orange munitie tegen Telenet

Telenet en Proximus , de twee telecomaandelen in de Bel20, krijgen maandagochtend slaag na een opmerkelijk rapport van de telecomwaakhond BIPT vrijdagavond. In het rapport formuleert het BIPT de ambitie om de telecommarkt verder open te gooien voor concurrenten, zoals Orange Belgium .

Concurreren

Complex model

Dat heeft vooral een impact op Vlaanderen, stelt Vagman in zijn eerste analyse van het erg complexe prijsmodel. ‘Vlaanderen is de regio met de hoogste marktprijzen, maar de laagste kosten’, merkt hij op. Vlaanderen is dichtbevolkt, waardoor de kosten lager liggen. Dat maakt dat vooral Telenet de impact voelt van de overstap naar het nieuwe model. Telenet is actief in Vlaanderen en Brussel, maar nog niet in Wallonië.