Telecomwaakhond ziet ruimte voor vierde speler

In zijn rapport voor de federale regering ziet de telecomwaakhond BIPT geen onoverkomelijke bezwaren tegen de intrede van een vierde mobiele telecomspeler.

Het BIPT, in ons land bevoegd voor de concurrentie op de telecommarkt, heeft zijn rapport klaar over de mogelijke intrede van een vierde mobiele operator. Minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) stelde in juni voor om het spectrum te reserveren voor zo'n vierde speler. Hij stelde dat daar 'concrete interesse' voor was.

Als zo'n vierde speler op de markt komt, gaan de prijzen voor mobiele telefonie naar omlaag, stelt het BIPT in zijn conclusies. Het instituut verwijst daarbij naar een studie van professor Frank Verboven (KU Leuven), die De Tijd eerder citeerde. Volgens die studie dalen de prijzen bij de intrede van een nieuwe speler met 8,6 procent.

Prijsdaling

De prijzen voor mobiele telefonie zijn in ons land de afgelopen jaren al gedaald, maar minder dan in de buurlanden, is te lezen in de studie. Door ingrepen zoals de introductie van een prijsvergelijker en het vergemakkelijken van een overstap, daalden de prijzen voor mobiele telefonie sinds 2014 al met 16 procent.

-8.6 procent Impact op prijzen De intrede van een vierde speler kan de prijzen doen dalen met 8,6 procent.

Maar in Nederland gingen de prijzen nog feller naar beneden, met 45 procent. Bovendien hinkt ons land nog altijd achterop in de afname van mobiel internet. De gemiddelde Belg consumeerde in het derde kwartaal van 2017 maandelijks 0,73 gigabyte aan data. Dat is flink minder dan het Europese gemiddelde: 2,31 gigabyte. Al heeft dat ook te maken met de goede wifi-dekking in België.

Kwaliteit

De drie bestaande operatoren - Proximus, Telenet en Orange - stelden in hun eerste reactie dat de intrede van een vierde speler kan wegen op de kwaliteit van het netwerk. Het BIPT vindt de impact op de investeringen en de kwaliteit minder duidelijk. 'Door investeringscycli is het effect van het aantal spelers op investeringen moeilijk te voorspellen.'

Er is wel een nadelig effect mogelijk op een van de drie bestaande operatoren. Door het gebrek aan spectrum op de 700 MHz-band zou die moeten kiezen tussen zijn 3G-netwerk of een verminderde capaciteit en snelheid op het toekomstige 5G-netwerk (minder dan 50 procent). Het BIPT waarschuwt ook voor lagere investeringen in zones zonder concurrentie, zoals landelijke gebieden.

Antennes

Het BIPT maakt wel enkele kanttekeningen bij de intrede van de vierde speler. Een van de grootste uitdagingen is volgens de telecomwaakhond het plaatsen van de nodige masten en antennes. De drie operatoren hebben elk tussen 3.000 en 4.500 antennes in gebruik. Voor de vierde speler zijn de voorwaarden wel soepeler. Die mag beginnen met 20 procent dekking en moet pas na negen jaar tot 99 procent komen.

De telecomwaakhond spreekt zich verder niet uit over de impact op de werkgelegenheid bij de bestaande spelers of de levensvatbaarheid van de plannen van de vierde speler. Wie dat is, wil het BIPT niet kwijt. 'Het gaat om een operator die al een aangetoonde staat van dienst heeft in een grote, mature markt voor mobiele telefonie. Hij heeft ook de nodige middelen en expertise voor een intrede.'