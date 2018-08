Telenet-CEO: 'Beschuldigingen activist zijn bullshit'

In de marge van de halfjaarresultaten veegde Telenet-CEO John Porter de beschuldigingen van activist Lucerne Capital van tafel.

Telenet loopt al enige tijd in het vizier van een activistische aandeelhouder, het hefboomfonds Lucerne Capital.

Dat fonds, dat een belang van 2,89 procent bezit in Telenet, verwijt de telecomoperator een te innige band met meerderheidsaandeelhouder Liberty Global.

Een van de oprispingen van Lucerne Capital is dat beslissingen over aandeelhoudersrendement niet in het belang van Telenets aandeelhouders zijn. Maar wel in het belang van Liberty Global.

Beschuldigingen

Met de beslissing voorbeurs om een buitengewoon dividend van 5,20 euro bruto per aandeel uit te keren, maait Telenet een deel van Lucernes bezwaren weg.

Porter is ook niet onder de indruk van de beschuldigingen van Lucerne. Het hefboomfonds stelde onder meer dat de Telenet-managers verslag uitbrengen aan hun superieuren bij Liberty en meerjarenplannen moeten volgen.

Onafhankelijk

'Dit is gewoon bullshit, niemand bij ons rapporteert aan Liberty', stelt Porter daarover. 'Onze onafhankelijk bestuurders werken ook hard om alle beleggers te vertegenwoordigen.'

Lucerne volgt gewoon een pagina uit het handboek van de activistische aandeelhouder, gaat hij verder. 'Geen enkele andere institutionele investeerder deelt de opmerkingen van Lucerne.'

Dividend

Het was altijd al gepland om in de tweede helft van het jaar te beslissen over rendement voor de aandeelhouders, in de vorm van een dividend.

'We bekeken in de eerste jaarhelft actief het dossier rond de overname van VOO. Dat zit nu in de wachtkamer. Onze schuldpositie verbeterde ook.' Dat maakt ruimte vrij voor het dividend, besluit Porter.

VOO

De vraag blijft of dat de echte reden is waarom er nu een dividend komt. Bij de presentatie van de jaarresultaten stelde Porter het dividend achterwege te laten, als gevolg van de schuldperikelen bij het Franse Altice.