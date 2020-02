Telenet belooft winstherstel in 2020

Telenet keek over 2019 - zoals CEO John Porter een jaar geleden waarschuwde - voor het eerst sinds de beursgang in 2005 tegen een lagere winst aan: de brutobedrijfswinst (rebased adjusted ebitda, zie inzet) zakte 2 procent naar 1,375 miljard euro, in lijn met de analistenconsensus .

Een belangrijke factor daarbij was het verlies van het lucratieve 'huurcontract' van Medialaan, dat met Mobile Vikings en Jim Mobile overstapte naar rivaal Orange Belgium. De omzet daalde 1 procent naar 2,58 miljard euro, beter dan de 2,57 miljard waar analisten op rekenden. Dit vooral dankzij een hogere verkoop van telefoons. Zo'n doorverkoop van hardware levert echter weinig winstmarge op, zodat de beter dan verwachte 'bovenste lijn' zich niet in een beter dan verwachte winstgevendheid vertaalt.

Verwar de 'rebased adjusted ebitda' niet met het nettoresultaat . Dat onderste lijntje is traditiegetrouw heel wat kleiner dan de bedrijfswinst voor afschrijvingen: over 2019 kwam die nettowinst uit op 234,6 miljoen euro, een zesde van de 'rebased adjusted ebitda' dus.

Merk op dat ook de winstprognose voor 2020 - plus 1 procent - vertrekt van een 'rebased' cijfer over 2019: net geen 1,4 miljard. Namelijk alsof dit keer De Vijver Media - de groep boven zenders Vier, Vijf en Zes en productiehuis Woestijnvis - heel 2019 voor het volle pond meetelde.

Eén: 'rebased'. Dat wil zeggen alsof Nextel ook heel 2018 bijdroeg aan de cijfers, in plaats van zeven maanden. Telenet nam die IT-consultant vanaf 31 mei 2018 over en wapende zo zijn bedrijvenpoot tegenover marktleider Proximus.

Voor 2020 voorspelt CEO John Porter herstel van de rendabiliteit, bij een stabiele omzet. De brutobedrijfswinst zou rond 1,4 miljard euro uitkomen. Dat lijkt een stevige toename tegenover de 1,375 miljard in 2019, maar een deel van die groei komt van de overname van De Vijver Media. Exclusief dat effect blijft de stijging beperkt tot 1 procent. Telenet kreeg in mei groen licht voor de volledige overname voor het bedrijf boven televisiezenders Vier, Vijf en Zes en productiehuis Woestijnvis.

Netto zakte de winst in 2019 6 procent naar 234,6 miljoen euro of 2,13 euro per aandeel. De vrije kasstroom zakte van 422 naar 391 miljoen euro of 3,41 euro per aandeel. Porter beloofde eerder al '50 à 70 procent' van die kasstroom als regulier dividend naar de aandeelhouder te laten vloeien, om van Telenet een rendementsaandeel - zeer gegeerd bij beleggers in nulrentende tijden - te maken.