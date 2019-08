Telenet en Proximus chargeren tegen lagere netwerktarieven

Telenet en Proximus trokken bij de presentatie van hun halfjaarresultaten van leer tegen een verlaging van de netwerktarieven. En dat net nu hun telecombundels sterker staan dan ooit.

Waar waren John Porter en Dominique Leroy? De CEO’s van Telenet en Proximus gaven deze week verstek bij de presentatie van de halfjaarresultaten. Porter verbleef in het buitenland. Een geplande videocall donderdagochtend tijdens de persconferentie ging door storingen op het netwerk de mist in. Proximus hield dinsdag zelfs helemaal geen onderhoud met de pers, hoewel dat eerst wel gepland was. Leroy maakte zich alleen vrij voor analisten.

Ik zag nog nooit een industrie waar je eerst investeert en die investering dan voor een lage prijs openstelt aan de concurrentie. Het is alsof AB InBev zijn fabriek zou openstellen voor Carlsberg en Heineken. Erik Van den Enden Financieel directeur Telenet

De twee tenoren van de telecomwereld konden beiden nochtans een degelijk rapport voorleggen. Proximus zag zijn omzet weliswaar teruglopen, maar tegelijk vijzelde het de winstmarge meer dan verwacht op. Telenet zag voor het eerst de impact van het vertrek van zijn netwerkhuurder Medialaan (Mobile Vikings, JIM Mobile), maar presteerde qua omzet en brutobedrijfswinst (ebitda) beter dan verwacht.

Bij beiden piekt ook de ‘bundeltrouw’ van de Belg. Bij Telenet neemt 28,9 procent van de klanten vier diensten af (breedbandinternet, digitale tv, vaste telefonie en mobiele telefonie), een stijging van 0,8 procentpunt vergeleken met een kwartaal eerder. Proximus heeft op een totaal van 2,949 miljoen klanten 740.000 ‘quad play’-klanten (25%). Hoe meer diensten een klant afneemt, hoe minder snel hij zal overstappen naar een concurrent.

Defensief

De afwezigheid van Porter en Leroy kwam er na een maand waarin de telecomwaakhond BIPT hun bedrijven in het defensief drong. Het BIPT stelde begin deze maand voor om de tarieven die operatoren zonder netwerk, zoals Orange Belgium, moeten betalen aan uitbaters van een netwerk, zoals Proximus en Telenet, te reduceren. Het moet uitdagers als Orange Belgium helpen hun eigen bundelaanbod rendabel te krijgen of nieuwe formules in de markt te zetten.

De lagere tarieven zijn voor Porter en Leroy een vervelende kwestie. Leroy beantwoordde er vragen over in de call met analisten, Porter stuurde zijn financieel directeur Erik Van den Enden het veld in. De reactie was tweemaal voorspelbaar. Leroy dreigde de verdere uitrol van het glasvezelnet, een investering van 3 miljard euro die Proximus in 2016 aankondigde, te koppelen aan een uiteindelijke beslissing over de tarieven. Ze deed iets soortgelijks al in 2017.

Van den Enden zat op exact dezelfde lijn: hij koppelde de beslissing over de tarieven aan het investeringstempo van Telenet voor de komende jaren. Van den Enden, nieuw in de telecomwereld, refereerde aan zijn vorige werkgever, AB InBev. ‘Ik zag nog nooit een industrie waar je eerst investeert en die investering dan voor een lage prijs openstelt aan de concurrentie. Het is alsof AB InBev zijn fabriek zou openstellen voor Carlsberg en Heineken.’

Kabelknippers

Beide telecomoperatoren claimen dat ze de gemaakte netwerkinvesteringen ook moeten kunnen terugverdienen. In het nieuwe prijsmodel van het BIPT, dat vertrekt vanuit de kosten die de netwerkoperator moet maken en daarop een marge toestaat, lukt dat niet, claimt Telenet. ‘Het BIPT telt allerlei kosten die we maken, zoals voor graafwerken bij de aanleg van het netwerk, niet mee’, legde Ann Caluwaerts, senior vice president corporate affairs bij Telenet, uit.

28,9% Quad play Bij Telenet neemt 28,9 procent van de klanten vier diensten af (vaste telefonie, mobiele telefonie, digitale tv, breedbandinternet).

Telenet en Proximus zijn beducht dat uitdager Orange Belgium een al te stevige duw in de rug krijgt van de telecomwaakhond. De Telenet-toplui wezen er gisteren fijntjes op dat de kabelactiviteiten van Orange Belgium in het tweede kwartaal voor het eerst rendabel waren. ‘Je transfereert de facto winstgevendheid naar een bedrijf dat niet investeert’, stelde Van den Enden onomwonden.