Telenet komt met ongelimiteerde datapot

De telecomoperator volgt het voorbeeld van Proximus en Orange Belgium en lanceert een mobiel abonnement met ongelimiteerd dataverbruik.

Telenet-CEO John Porter beloofde het al in een eindejaarsinterview met De Tijd: Telenet heeft een hoop nieuwe producten klaar staan. 'Die zullen ons in staat stellen haasje-over te spelen met de concurrenten. Ik hoop dat ze een plan b hebben. Because we’re coming out swinging.’

Maar het eerste concrete product waarmee Telenet op de proppen komt, is er eentje waarmee het in de achtervolging gaat op Proximus en Orange Belgium. Beide telecomoperatoren introduceerden vorig jaar al een mobiel abonnement met een onbeperkt aantal gigabyte aan data.

'Ongelimiteerd'

Telenet volgt nu, via het in 2016 overgenomen BASE. Net zoals bij Proximus en Orange Belgium is 'ongelimiteerd' relatief. BASE verlaagt na een verbruik van 25 gigabyte de snelheid van het mobiel internetverbruik van breedband naar smalband (512 kilobyte per seconde).

Proximus en Orange Belgium legden de lat op 20 gigabyte. Daarin is Telenet dus iets genereuzer. Op het vlak van prijs moeten de drie telecomoperatoren niet voor elkaar onderdoen: Orange Belgium vraagt 40 euro per maand, net zoals BASE. Het Mobilus XL-abonnement van Proximus komt dan weer op 42,99 euro.

Schokeffect

Telenet hoopt een schokeffect op de markt te veroorzaken door nieuwe klanten in de eerste drie maanden maar 25 euro per maand aan te rekenen. De productlancering van Telenet is opmerkelijk. CEO John Porter liet in het verleden een paar keer verstaan dat hij in ongelimiteerde data geen mirakeloplossing zag.