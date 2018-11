Telenet krijgt volle laag in tv- en mobiele tak

Telecomoperator Telenet heeft er door een mix aan factoren een commercieel zwak kwartaal op zitten. De concurrentie met Orange Belgium, Proximus en Netflix weegt door.

'Aanhoudende intense concurrentie.' John Porter, CEO van 's lands grootste telecom- en entertainmentgroep, speelde in de toelichting bij de derde kwartaalresultaten woensdag open kaart. Een mix van binnenlandse en buitenlandse concurrentie zet de groep operationeel onder druk. Kopwind in Brussel, waar Telenet deze zomer de overgenomen SFR-klanten naar een Telenet-aanbod probeerde te loodsen, draaide het vuur nog een graadje hoger.

Telenet presteerde als laatste van de telecommers zijn resultaten. Dat heeft een aanzienlijk nadeel: beleggers en analisten kunnen de operationele statistieken genadeloos naast elkaar plaatsen, en het rapport van de laatste leerling afstraffen als het tegenvalt. Beurshuizen Degroof Petercam, Raymond James en KBC Securities waren eensgezind: Telenet heeft er een commercieel 'uitdagend' of zelfs 'zwak' kwartaal op zitten. Beleggers volgden, de koers dook 6,5 procent lager.

Tv

Bij Telenet is het steevast kijken naar drie bedrijfstakken, die samen de 'triple-play'-bundel vormen en de kern van elk huishouden uitmaken: internet, digitale tv en mobiele telefonie. Zeker op het vlak van digitale tv en mobiele telefonie ligt de telecomgroep onder vuur.

-26.200 Tv Telenet zag in het derde kwartaal 26.200 kabeltelevisieklanten weglopen.

Telenet bedient in ons land nog altijd de meeste kijkers: in totaal 1,96 miljoen. Maar de voorbije kwartalen verloor het steevast het pleit van concurrenten Proximus en Orange Belgium. Bij Telenet gingen er 37.000 kabeltelevisieklanten af in vergelijking met het voorbije kwartaal. Het nettoverlies, dat naar de organische evolutie kijkt en 'doping' zoals overnames wegzuivert, klokte af op 26.200. Proximus en Orange kregen er respectievelijk 11.000 en 19.000 bij.

Die dynamiek is niet nieuw. Telenet verliest al vele kwartalen op rij klanten op de klassieke basiskabel. Dat segment heeft nog maar 209.700 klanten, 9.900 minder dan vorig kwartaal. Maar ook de 'premium'-ervaring, de digitale tv met decoder, kan geen extra klanten meer verleiden. Dat is al even zo, maar was deze zomer meer uitgesproken. Bedroeg het organisch verlies tussen kwartaal een en twee nog amper 2.800, dan was dat nu 16.300.

LOVE

Naar redenen voor die trend is het niet ver zoeken. In 2016 zette Orange Belgium, met dank aan de telecomwaakhond BIPT, de prijsbrekerbundel 'LOVE' neer. Die focust op groei, niet op winst. In het derde kwartaal boekte Orange Belgium er 4,3 miljoen euro ebitda-verlies op. Pas midden 2019 moet hij break-even zijn.

Ook Proximus heeft met Scarlet een prijsbreker in huis. Bovendien schatte Proximus-CEO Dominique Leroy correct in dat online videostreamdienst Netflix een blijvertje zou worden. Proximus heeft al langer een decoder met daarop de optie om te Netflixen, Telenet brengt die - na vele malen uitstel - pas in januari op de markt. Een vijfde van de Vlamingen heeft volgens onderzoek van Imec-iMinds toegang tot een Netflixaccount.

Het verhaal herhaalt zich bij de mobiele telefonie. Telenet won er wel 9.500 abonneeklanten bij, maar dat ging fors onder de lat van analisten (27.000). Bovendien bewezen Orange Belgium en Proximus dat, zelfs zonder intrede van een vierde speler, de oorlog om de klant volledig open is. Orange lanceerde dit voorjaar als eerste een abonnement met ongelimiteerde data en zag zich beloond met 53.000 extra abonneeklanten. Proximus volgde deze week.

Brussel

De sowieso negatieve commerciële trends op lange termijn werden vergezeld van hindernissen op korte termijn. Telenet versnelde in juli in Brussel de migratie van de klanten van het overgenomen Coditel (onder het SFR-merk). Dat liep allerminst van een leien dakje. Samen met de prijsverhogingen in juli zette dat een turbo op het klantenverloop ('de churn): voor tv ging dat van 9 naar 13 procent, voor internet van 9 naar 14, voor vaste telefonie van 11 naar 15.

Bij de start van dit jaar braken beleggers en analisten zich vooral nog het hoofd of Telenet een dividend op de planning zou zetten. Dat kwam er, in de vorm van een superdividend voor in totaal 600 miljoen euro. Maar op de Capital Markets Day die Telenet plant in december zullen andere vragen spelen.