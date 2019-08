Telenet lonkt al naar vierde VR-pretpark

Veertien maanden na de opening van zijn eerste virtualrealityspeelveld werkt Telenet al aan de vierde locatie. Spelen met een VR-bril op de neus lokte al meer dan 50.000 bezoekers.

‘We investeren een significant bedrag. Dit is geen half werk.’ Telenet-CEO John Porter zwoer in mei vorig jaar dat het zijn bedrijf menens was met de uitstap naar de gamingwereld. Het richtte toen samen met het durfkapitaalfonds 9.5 Magnitude Ventures The Park op.

The Park biedt ‘free roam VR’-avonturen. Dat is een mondvol voor het idee dat je samen met vrienden een avontuur beleeft in een virtuele wereld. Dat doe je met een VR-bril op de neus, een krachtige laptop in een (licht) rugzakje, en in een grote zaal voor de nodige bewegingsruimte.

Zombies

Zombies afknallen, strijden tegen losgeslagen robots, een bom ontmantelen... Het zijn virtuele groepservaringen die in de smaak vallen. The Park-topman Philippe De Schutter bevestigt dat hij na Antwerpen, Gent en Hasselt al onderhandelt over een vierde locatie.

50.000 In het eerste jaar proefden 50.000 bezoekers van een VR-ervaring bij Telenet.

The Park wil de vierde locatie nog niet prijsgeven, maar het zou gaan om Leuven of Kortrijk. ‘We hadden snel succes na de lancering in juni vorig jaar. De activiteit wordt snel matuur. Onze locaties zijn zeker in het weekend bijna altijd volledig geboekt’, zegt De Schutter.

De VR-avonturen zijn populair omdat ze een breed publiek aanspreken, meent De Schutter. ‘Grootouders met kleinkinderen, teambuildingen van bedrijven, studenten op een avondje uit, we zien ze hier allemaal passeren.’

Sinds de lancering iets meer dan een jaar geleden proefden al meer dan 50.000 bezoekers van The Park. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt rond 30 jaar. De Schutter weerlegt graag dat gaming alleen voor mannen is: 40 procent van de bezoekers is een vrouw.

Cinema

De populariteit van VR-parken is opmerkelijk in een tijd waarin de klassieke pretpark- en bioscoopgroepen, zoals Studio 100 en Kinepolis, hun bezoekersaantallen zien teruglopen. Sinds 2015 daalt het aantal bezoekers aan de Plopsa-parken met 100.000 per jaar, naar 2,7 miljoen vorig jaar.

Ook Kinepolis heeft het moeilijk zijn bezoekersaantallen nog op te krikken. In de eerste helft van dit jaar groeide het aantal bezoekers weliswaar met 3,7 procent naar 17,7 miljoen. Maar dat was vooral te danken aan de opening van nieuwe complexen in het buitenland en aan de overname van een Spaanse groep.

Het is moeilijk in te schatten of de VR-parken rechtstreeks concurreren met dat cinema- of pretparkbezoekje, of met andere vormen van klassiek entertainment. Het prijskaartje van een avondje ‘schieten in een virtuele realiteit’ is niet min. Dat doet de vraag rijzen hoe frequent bezoekers langskomen.

Een bezoeker aan The Park telt meestal 35 euro neer voor een uur spelplezier. Wie met een groep van zes personen komt, een veelgebruikte spelformule, is meer dan 200 euro kwijt. Telenet is wel gul met kortingen. Wie meteen een volledig team inschrijft, krijgt 10 procent korting. Wie zich online op de nieuwsbrief inschrijft ook.

Knowhow

The Park boekte in zijn eerste jaar 1 miljoen euro omzet. Tegenover die inkomsten staat een prijskaartje. The Park sloeg de VR-spelletjes aanvankelijk extern in, maar ontwikkelt ze nu ook zelf. Zo maakte het al een VR-spel rond de tv-serie ‘De dag’, waarbij deelnemers een bankoverval aan den lijve ondervinden.

Tegelijk is technologische knowhow nodig. The Park bereidt bijvoorbeeld een ‘death match’ voor, waarbij het teams uit de verschillende locaties tegen elkaar wil laten strijden. Dat is geen evidentie, want er mag geen vertraging op de verbinding zitten.

De Schutter prijst zich om die reden gelukkig dat Telenet destijds besloot mee te stappen in het verhaal. ‘Het is een strategisch voordeel dat we kunnen terugvallen op een telecomoperator voor alle technologische uitdagingen.’