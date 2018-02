Telenet past voor gul dividend

De telecomgroep keert voorlopig geen cash uit aan de aandeelhouders, ondanks een stevige cashflow.

Bij de voorstelling van de jaarresultaten zet Telenet de analisten een neus. Die gingen er van uit dat Telenet-topman John Porter een mooi Valentijnscadeau in petto had voor beleggers: een stevig dividend, voor het eerst in bijna vijf jaar.

Maar Telenet houdt de cash voorlopig op zak. Er is nog geen sprake van een dividend. Telenet start wel een relatief bescheiden inkoopprogramma van eigen aandelen voor 75 miljoen euro.

Cashflowmachine

Telenet toont nochtans dat haar cashflowmachine, gevoed door klanten die op gezette tijdstippen hogere tarieven neertellen, in goede doen is. De vrije kasstroom klokt af op 381,8 miljoen euro, wat 44 procent meer is dan een jaar voordien. Dat is aan de bovenkant van Telenets eigen vork, lopende van 350 tot 375 miljoen euro, en boven de analistenlat (374 miljoen euro).

Maar Telenet lijkt niet geneigd om al te veel verse schulden op de balans te willen laden. Zo hanteert de raad van bestuur van Telenet voortaan een iets strengere schulddefinitie. De schulden klokken daardoor af op 3,9 keer de ebitda (de ruime bedrijfswinst), waardoor de ruimte voor extra schulden verkleint. Telenet hanteert een schuldenvork van 3,5 à 4,5 keer de ebitda.

Kabelaars als Telenet financieren zich al jaren gretig met schulden, in tijdens van (bijna) gratis geld een makkelijke manier extra winst te boeken en aandeelhouders in de watten te leggen. Maar de meest enthousiaste schuldfinancier in de sector, het Franse Altice, zag recent door onrust over de gigantische schuldenberg van 50 miljard zijn beurskoers imploderen. Mogelijk zet dat iedereen in de sector aan tot wat meer voorzichtigheid.

Premium

Over heel 2017 zag Telenet de omzet met vier procent toenemen, tot 2,53 miljard euro. Uit die omzet puurde Telenet een aangepaste ebitda (brutobedrijfswinst) van 1,2 miljard euro. Al zegt dat weinig, aangezien Telenet traditioneel een erg ruime winstdefinitie hanteert.

Beide kerncijfers liggen ongeveer in last met de analistenverwachtingen. Helemaal onderaan de resultatentabel blijft er netto 113,8 miljoen euro of net geen 1 euro per aandeel over, bijna drie maal het resultaat uit 2016.

Operationeel ondervindt Telenet niet meteen last van Orange Belgium, de outsider die met een digitaal tv-aanbod klanten probeert af te snoepen van Proximus en Telenet. Zo kwamen er in 2017 nog 53.700 'premiumkabelklanten' bij. Dat zijn tv-kijkers die bovenop het basispakket extra zenders en diensten afnemen.

Vergoeding

Voor 2018 is Telenet merkelijk optimistisch. Het mikt op een groei van de aangepaste ebitda, met 7 à 8 procent. Telenet durft het zelfs aan om zijn prognoses voor de periode van 2015-2018 op te krikken. Over die periode gaat het uit van een groei van de aangepaste ebitda met 6 à 7 procent, in plaats van de eerdere 5 à 7 procent.