Telenet trekt internetsnelheden op

Voor klanten met een Speedboost-abonnement gaat dat tot 1 gigabit per seconde (Gbps), maar ook de goedkopere abonnementen krijgen een upgrade.

Telenet heeft de voorbije vijf jaar met 'De Grote Netwerf' ingezet op een grootschalige update van het vaste netwerk.

Dit is het beste netwerk in Europa, en zover wij weten in het hele westelijke halfrond. We kunnen concurreren met Zuid-Korea. John Porter CEO Telenet

Die operatie is nu rond: de capaciteit van het 600 megahertz-netwerk is verdubbeld naar 1,2 gigahertz. 'Beeld je in dat de E19, waar je vandaag misschien in de file stond, plots dubbel zoveel rijstroken heeft', verbeeldt CEO John Porter het.µ

Gratis

De meeste klanten met een internetabonnement zullen die aanpassing meteen voelen. De Basic Internet-formule gaat van 50 megabit per seconde (Mbps) naar 100 Mbps. Internet Fiber 100 en Internet Fiber 200 worden omgedoopt tot All-Internet, met snelheden van respectievelijk 150 in plaats van 100 Mbps en 300 in plaats van 200 Mbps.

De klanten met een Speedboost-formule zien hun abonnement getransformeerd naar 'GIGA Speedboost', met een snelheid tot 1 Gbps in plaats van 400 Mbps. De gratis upgrades worden vanaf donderdag doorgevoerd en kunnen nog tot eind oktober in beslag nemen. Ook de zakelijke klanten krijgen een upgrade.