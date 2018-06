Telenet trekt prijzen op

De erg zwakke resultaten over het eerste kwartaal gaven echter aan hoe sterk die concurrentie én de beslissing om de prijzen (nog) niet te verhogen op de cijfers weegt . En dat terwijl het aandeel Telenet sowieso al in vrije val door de beslissing de aandeelhouders nog geen dividend te gunnen.

De aankondiging an sich is gezien de voorgeschiedenis niet verrassend, de timing wel. Ze komt er uitgerekend op een moment dat Proximus en Telenet in een open oorlog zitten met minister van Telecom Alexander De Croo . Die wil een vierde telecomoperator op de Belgische markt uitnodigen om de prijzen te verlagen.

Het initiatief leverde al een felle repliek op van Proximus en ook Telenet is 'not amused'. 'Een slecht voorstel', zegt Porter in Het Laatste Nieuws. 'De komst van een vierde speler zal nauwelijks effect hebben op de prijzen. Bovendien neemt de minister bij de bestaande spelers de middelen weg om te investeren in 5G (supersnel internet, red.).'