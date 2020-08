Telenet verlengt thuiswerk en vergadert in open lucht

Het gros van het Telenet-personeel werkt de rest van het jaar thuis. En de telecomgroep overweegt samenwerkruimtes in te richten op de parking.

Voor 2.600 van de 3.025 Telenet-medewerkers blijft thuiswerk tot zeker eind dit jaar de norm. Die boodschap kreeg het personeel dinsdag te horen.

De telecomgroep is tijdens de tweede golf van Covid-19 het eerste bedrijf dat die beslissing publiek maakt. Tijdens de eerste golf, in mei, besliste de stad Antwerpen al een groot deel van zijn personeel de rest van het jaar thuis te laten werken.

In de VS zijn de de techreuzen Google (118.000 werknemers), Facebook (48.000) en Twitter (5.000) de voorlopers in thuiswerk. Facebook en Twitter gaan nog een stap verder en maakten telewerk (thuis of op een andere locatie) permanent voor wie dat wil. Facebook-topman Mark Zuckerberg acht de kans reëel dat de helft van zijn werknemers over vijf tot tien jaar vanop afstand werkt.

Ontmoetingsplaats

Telenet past zijn kantoren in onder meer Mechelen, Wommelgem en Zaventem aan en richt er twintig samenwerkruimtes in. Tot dertig werknemers zullen er samenwerken of vergaderen.

De herinrichting past in de nieuwe visie om het kantoor een nieuwe invulling te geven: van klassieke werkruimte naar sociale ontmoetingsplaats.

Opvallend: Telenet bekijkt of het de vierkante meters voor samenwerking kan uitbreiden met onbenutte parkeerplaatsen. 'Het bedrijf stimuleert nu al mensen die op kantoor samenkomen om voor brainstorms of andere vergaderingen buiten te wandelen of een ommetje rond het gebouw te maken', zegt Telenet.