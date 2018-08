Telenet verwent belegger met langverwacht dividend

De telecomoperator keert een dividend uit nadat de koers van het aandeel dit jaar al tot 30 procent lager ging.

Begin dit jaar hield Telenet de cash nog op zak. Maar - ten midden van een ongeziene druk op het aandeel - houdt de telecomoperator het kruit niet langer droog.

Het stelt voor om een buitengewoon dividend uit te betalen aan de belegger. Het brutodividend bedraagt 5,20 euro per aandeel, wat de hele operatie op 600 miljoen euro brengt. CEO John Porter schiet zo vroeger dan verwacht in actie. Hij hintte eerder op een mogelijk dividend rond de jaarwisseling.

Schuldpositie

De uitbetaling aan beleggers komt er bovenop een eerder inkoopprogramma van eigen aandelen, ter waarde van 300 miljoen euro. Telenet zegt nu het geld te laten rollen om exact dezelfde reden waarom het eerder dit jaar nog een dividend achterwege liet: de schuldpositie. Die verbeterde, mede dankzij de winstgroei.

De schuldpositie van Telenet bedraagt nu 3,8 keer de aangepaste bedrijfswinst. Eerder dit jaar scherpte Telenet zijn definitie van de schuldpositie nog aan, waardoor die positie op 3,9 keer de winst landde. Toen zag de operator geen ruimte voor een dividend.

Prognose

Het dividend komt er in de marge van degelijke halfjaarresultaten. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 2 procent, naar 632,5 miljoen euro. Dat is wel op zuiver gerapporteerde basis. Rekening gehouden met de effecten van bepaalde overnames, was er een minieme omzetdaling (van 0,1 procent).

Dat resulteerde in een brutobedrijfswinst van 337,7 miljoen euro. Ook die klokt af op boven de analistenconsensus van 328,8 miljoen euro. Dat is een groei van negen procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Telenet houdt zo vast aan zijn prognose voor het hele jaar: een winstgroei van 7 à 8 procent bij stabiele omzet. In de tweede jaarhelft speelt bovendien het effect van de prijsverhogingen.

Kabeltelevisie

Ook operationeel zijn er lichtpunten voor Telenet. In het tweede kwartaal zag Telenet 8.900 kabeltelevisieklanten weglopen naar de concurrenten. Dat zijn prijsbrekers zoals Orange Belgium, maar ook videostreamdienst Netflix. 'Dit is een betere trend vergeleken met vorige kwartalen' zegt Telenet daar zelf over.