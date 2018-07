Telenet wimpelt beschuldigingen van activist weg

De telecomoperator neemt 'akte' van de brief van de activistische aandeelhouder Lucerne Capital, maar is het niet eens met de beschuldigingen.

Telenet neemt 'akte' van de brief, maar is niet bepaald onder de indruk . De telecomoperator vindt de deadline van 1 augustus, waartegen Lucerne antwoorden eiste op zijn vragen, ook niet 'fair of redelijk'. 'Deze bedreigende en agressieve aanpak is geen constructieve houding', haalt Telenet uit.

Belangen

Ook rond winstuitkeringen botsen de belangen van Liberty met die van Telenet, vindt Lucerne. Maar Telenet gaat niet mee in dat alles. 'We zijn het grondig oneens met de beschuldigingen van Lucerne. Ze zijn gemaakt om een kapitaalbeslissing door te duwen die past in de belangen van Lucerne, maar niet noodzakelijk in de belangen van Telenet of andere aandeelhouders.'