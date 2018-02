Telenet zoekt nieuw hoofdkantoor in Brussel

In de marge van de jaarresultaten raakte bekend dat Telenet op zoek is naar een nieuwe hoofdzetel in Brussel.

Voor de toelichting bij de jaarresultaten nodigde telecomoperator Telenet de pers vanochtend nog uit in de hoofdzetel aan de Neerveldstraat in Woluwe. Maar op termijn vertrekt het uit die gebouwen, zo werd duidelijk in de marge.

Telenet zetelt nog niet lang in de gebouwen in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het gebouw is een erfenis van de overname van de mobiele operator Base. Door de ambitie van Telenet om een nationale speler te worden, was een hoofdzetel in het Brusselse welgekomen.

Maar dat is geen definitieve oplossing, zo blijkt nu. Tegen 2020 moet het bedrijf er alweer weg. CEO John Porter maakt duidelijk dat een uitbreiding van het gebouw in Mechelen geen optie is. Daar had het bedrijf voor de verhuis naar Woluwe zijn hoofdzetel.