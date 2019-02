Trump suggereert bocht over Huawei

De Amerikaanse president zegt op Twitter dat hij 'geen technologieën die geavanceerder zijn, wil blokkeren'. Dat kan een verwijzing zijn naar Huawei.

Keert de Amerikaanse president Donald Trump zijn kar over de aanpak van de Chinese smartphone- en netwerkproducent Huawei?

Trump verstuurde donderdagochtend plaatselijke tijd een tweet die dat lijkt te suggereren. De Verenigde Staten sloegen Huawei in de ban, omdat ze bedrijfsspionage via netwerkapparatuur vermoeden. In China geldt een bepaling dat bedrijven data moeten delen met de overheid. De VS houden Huawei, opgericht door een oud-officier van het Chinese Volksleger, liever buiten de deur.

5G

Het komt mogelijk op zijn stappen terug. 'Ik wil dat de Verenigde Staten winnen via competitie, niet door technologieën die op dit moment geavanceerder zijn te blokkeren', tweette Trump. De tweet linkte hij aan een eerder bericht over 5G, de nieuwe generatie mobiel internet die op de piek tot 200 keer sneller is dan de voorganger 4G.

Trump wil dat 5G, en zelfs 6G, zo snel mogelijk in de Verenigde Staten beschikbaar is, stelt hij. De komst van 5G is realistisch, verscheidene netwerkoperatoren en telecombedrijven zijn al bezig met een gefaseerde commerciële uitrol. 6G is voorlopig een sprookje; experts verwachten dat het pas tegen 2030 op de markt komt.

Bocht

Als de Verenigde Staten Huawei effectief niet langer viseren, is dat een bocht van jewelste. De Amerikaanse autoriteiten vragen de uitlevering van Meng Wanzhou, de CFO van Huawei en dochter van oprichter Ren Zhengfei. De Canadese politie arresteerde haar begin december, op verdenking van schendingen van het Amerikaanse handelsembargo tegen Iran.

De Verenigde Staten voerden ook een actieve lobbycampagne tegen Huawei bij zijn westerse bondgenoten. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bracht een bezoek aan ons land om te waarschuwen voor het veiligheidsrisico rond Huawei.