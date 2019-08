Verlies van netwerkhuurder doet Telenet geen pijn

De telecomoperator ziet zowel zijn omzet als brutobedrijfswinst hoger uitvallen dan verwacht, ondanks het verlies van netwerkhuurder Medialaan.

Telecomoperator Telenet verraste begin dit jaar met een opmerkelijk sombere prognose. Voor het eerst sinds 2005 verwacht het bedrijf voor dit boekjaar een winstdaling, van 1 à 2 procent.

Maar Telenet springt nu wel al, voor het tweede kwartaal op rij, over de lat van analisten. De inkomsten vielen hoger uit dan verwacht (635,6 miljoen in plaats van 623,5 miljoen), en ook de brutobedrijfswinst (in Telenet-jargon 'adjusted ebitda) verrast positief: 345,3 miljoen in plaats van 341,8 miljoen.

Telenet zag dit voorjaar Medialaan, dat telecommerken zoals Mobile Vikings en Jim Mobile onder zijn hoede heeft, afhaken als huurder van netwerkcapaciteit. Medialaan ging in zee met Orange Belgium, de uitdager van Telenet en Proximus op de telecommarkt.

Groothandeltarieven

Dat toont zich zoals verwacht in de resultaten. Telenet verdient door het vertrek van Medialaan minder geld aan de zogenaamde 'groothandeltarieven'. Dat zijn tarieven die een operator zonder netwerk (in dit geval Medialaan) moeten betalen aan een uitbater van een netwerk (in dit geval Telenet).

De telecomoperator reageert in zijn kwartaalrapport ook op het voorstel van de telecomwaakhond BIPT om de groothandeltarieven voor vaste diensten, breedbandinternet en digitale tv, naar beneden te halen. Die wil daarmee de prijsdruk aanzwengelen 'De voorgestelde prijzen weerspiegelen onze inspanningen niet en zijn niet bevorderlijk voor een investeringsvriendelijke omgeving. We gaan dit betwisten.'

Bundels

Lagere groothandeltarieven voor breedbandinternet en digitale tv komen vooral uitdager Orange Belgium, die de aanval wil inzetten op de klassieke 'bundels' van Telenet en Proximus, ten goede. Telenet claimt dat die bundels goed overeind blijven.

Telenet mocht in het afgelopen kwartaal 38.700 nieuwe klanten verwelkomen voor een 'WIGO'- of 'YUGO'-bundel. Dat is de beste prestatie sinds het derde kwartaal van 2017. WIGO is een quad-play-bundel, met breedbandinternet, mobiele telefonie, digitale tv en vaste telefonie. YUGO combineert vast en mobiel internet, met online tv-kijken.