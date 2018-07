'Vierde telecomspeler betekent verlies van 6.000 banen'

Het BIPT zag geen onoverkomelijke bezwaren voor het toelaten van een vierde netwerk, dat minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) bepleit. De prijzen zullen dalen, de impact op kwaliteit van de netwerken is niet duidelijk. Wel zijn er praktische kanttekeningen , onder meer over het plaatsen van extra antennes.

Iliad

Agoria waarschuwt ook voor fors jobverlies. Dat is een element waar het BIPT zich niet over wilde uitspreken, omdat het daar geen competentie over in huis heeft. Agoria maakte de oefening wel en keek daarvoor naar Frankrijk. Daar kwam in 2012 Iliad, van de Franse telecommagnaat Xavier Niel, op de markt. Die naam zien analisten ook in ons land als 'meest waarschijnlijke' kandidaat voor een vierde licentie.