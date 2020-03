Vijf kandidaten voor voorlopige 5G-toegang

De telecomwaakhond BIPT gaf dinsdagmorgen vrij welke bedrijven kandidaat zijn om voorlopige gebruiksrechten te krijgen op de belangrijkste band voor het supersnel mobiel internet 5G, die van 3,6 tot 3,8 GhZ. 5G is de nieuwe generatie mobiel internet, die zich aankondigt als sneller en betrouwbaarder dan voorganger 4G.

De ontwikkeling van 5G-diensten liet in ons land tot nu op zich wachten. De federale overheid en de deelstaten geraken het niet eens over de veiling van de radiofrequenties op de band tussen 3,4 en 3,8 GhZ. Splijtzwam is de verdeling van de opbrengsten.