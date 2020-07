Vlaanderen maakt opening rond 5G-geld

De veiling van de 5G-radiobanden kan zo onverwacht in een stroomversnelling komen. De Backer toont zich alvast bereid om de partijen toch nog eens rond de tafel te brengen, nadat eerdere pogingen in het voorjaar van vorig jaar op niets uitdraaiden. Al maakt hij wel voorbehoud. 'Er is eensgezindheid om het geld op een geblokkeerde rekening te zetten, maar er zijn andere heikele punten, zoals een eventuele vierde speler.'

Vlaanderen is ook niet de enige partij rond de tafel van het Overlegcomité. In Brussel en Wallonië is er veel meer reserve rond 5G. Brussel heeft traditionele strenge stralingsnormen, in Wallonië is er veel oproer rond de mogelijke gezondheidsrisico's van 5G. Proximus lanceerde dit voorjaar al 5G-hotspots over het hele land, maar trok zich sindsdien bijna helemaal terug uit Wallonië. Er zijn nog twee sites: in Frasnes en Charleroi.