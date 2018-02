Waarom Telenet de vinger op de knip houdt

Telenet heeft een meer dan gezonde vrije kasstroom, maar toch profiteert de aandeelhouder niet mee. Wie wil begrijpen waarom, moet onder meer naar sectorgenoot Altice kijken.

Geen brutodividend van meer dan vijf euro per aandeel. De ontnuchtering bij Telenet-beleggers was groot toen de telecomoperator voorbeurs voorlopig geen enkele intentie toonde om cash te laten terugvloeien naar de aandeelhouders. Er komt alleen een beperkte inkoop van eigen aandelen, voor 75 miljoen euro. Het aandeel dook aanvankelijk 11 procent lager, waarna het verlies weer wat milderde.

CEO John Porter ging de kwestie niet uit de weg op de persconferentie. ‘Dit is de beslissing van de raad van bestuur, die het gevoel had dat de sterren niet gunstig stonden’, gaf Porter aan. Bij de tienkoppige raad van bestuur, gedomineerd door meerderheidsaandeelhouder Liberty Global, speelden vermoedelijk de perikelen bij sectorgenoot Altice mee in de hoofden. Het telecom- en media-imperium van de miljardair Patrick Drahi heeft volgens de kwartaalresultaten uit november een netto-schuldpositie van 49,6 miljard euro.

Altice

Beleggers verliezen het geloof dat Altice die schulden operationeel kan wegwerken. Het aandeel maakte een flinke schuiver, Altice is nog maar 14 miljard euro waard op de beurs. Dat speelt in de bestuurskamer van Telenet. ‘Wie in onze sector geen aandacht besteedt aan de problemen bij Altice, maakt een vergissing’, zo bevestigde Porter de impact. De telecomoperator schuift de uitbetaling van een fors dividend, een operatie die nieuwe schulden zou vereisen, voor zich uit. Uitstel hoeft geen afstel te zijn, beklemtoonde Porter. ‘We bekijken de kwestie nog dit jaar.’

Telenet scherpt ook de schuldendefinitie aan. De telecomoperator neemt nu de netto totale hefboom als parameter, inclusief kredieten van leveranciers, om de schuldenhefboom te berekenen. Over 2016 trok het die kredieten eerst nog af vooraleer de schuldenhefboom te bereken. De schuldpositie bedraagt zo 3,9 keer de ruime bedrijfswinst (ebitda), in plaats van 3,2. Dat is middenin de vork van 3,5 à 4,5 keer de ebitda die Telenet zichzelf stelt, maar laat weinig ruimte voor extra schulden.

Investeringsjaar

Een eventuele overname van de Waalse telecomoperator Voo is geen reden voor Telenets krenterigheid, beklemtoonde Porter. ‘Voor zover ik weet, staat Voo niet te koop. En als dat zo zou zijn, is het geen factor om de vinger op de knip te houden.

’De toestand kan wel snel keren. Telenet zette over 2017 een vrije kasstroom neer van 381,8 miljoen euro. Dat is boven Telenets vork van 350 à 375 miljoen euro en de analistenverwachting (374 miljoen euro). Voor 2018 gaat Telenet uit van een vrije kasstroom van 400 à 420 miljoen euro. Tegen eind dit jaar kan de schuldpositie zo afgebouwd zijn tot 3,5 keer de ebitda, aldus Porter.

Ook op andere vlakken was het voorzichtigheid troef in het hoofdkantoor in Woluwe. Analisten bemerkten al dat de prognoses voor 2018 mager waren. Zoals verwacht blijft Telenet ook voor 2018 uitgaan van een vlakke omzetgroei. Telenet gaat wel forser investeren dan de analisten hadden ingecalculeerd. De kapitaalsuitgaven (capex), klokken af op 26 procent van de omzet, hoger dan bijvoorbeeld de 22 procent die KBC Securities voorzag.