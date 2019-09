Wat de hogere internetsnelheden bij Telenet voor u betekenen

De telecomoperator Telenet verhoogt de internetsnelheden op uw thuis- en bedrijfsnetwerk. U zult dat wel degelijk voelen. Maar het is niet omdat u sneller kunt surfen, dat u ook meer mag surfen.

Telenet-CEO John Porter haalde donderdagochtend letterlijk de hendel over voor de upgrade van het Telenet-netwerk. De telecomoperator sleutelde de afgelopen vijf jaar voor een half miljard euro aan de snelheid van zijn netwerk. Tussen nu en eind oktober treedt die upgrade in voege en gaat de consument voelen wat dat betekent.

13 Seconden Met de pieksnelheid van 1 Gbps downloadt u een film in 13 seconden.

Alle internetformules, verspreid over de verschillende abonnementsformules voor zowel de gewone klant als de bedrijfsklant, gaan er in meer of mindere mate op vooruit. U zult sneller kunnen surfen. De minimumgrens ligt daarbij voortaan op 100 megabit per seconde (Mbps).

Film

Daarmee zet Telenet een stevige nieuwe stap. Bij de vorige upgrade, in 2010 bij de lancering van Fibernet, was 100 Mbps nog de topsnelheid. Nu is de topsnelheid 1 gigabit per seconde (Gbps). In 2000 kon je op de toenmalige Telenet-netwerken niet hoger dan 10 Mbps.

Het gaat alsmaar sneller dus. Telenet geeft zelf aan hoe snel. In 1993, bij de introductie van de inbelverbinding, deed je er meer dan een dag over om een film te downloaden. Met de pieksnelheid van 1 Gbps kan dat nu in 13 seconden.

Snelweg

Wat betekent dit alles voor u als modale gebruiker? Met de laagste snelheid van 100 Mbps kunt u heel wat. Streamen lukt vlot. Netflix raadt zijn gebruikers een internetverbinding van 25 Mbps aan als ze in Ultra HD naar series of films willen kijken. Ultra HD is trouwens absolute topkwaliteit en nog niet echt ingeburgerd.

Het basisaanbod 'Basic Internet' bood tot nu toe 50 Mbps. Zelfs dat volstond dus om te streamen. Maar u bent natuurlijk niet alleen in huis. Terwijl u streamt, wil iemand anders misschien videobellen. Dat eist allemaal een deeltje van de internetsnelweg op.

Addertje

Het is niet omdat uw internetsnelheid naar omhoog gaat, dat uw internetlimiet dat ook doet.

Porter verwees in zijn presentatie zelf naar de upgrade van het netwerk als een verbreding van de snelweg. Het gehele netwerk gaat van 600 megahertz naar 1,2 gigahertz. Dat straalt door naar de individuele gebruiker. 'Basic Internet' gaat bijvoorbeeld van 50 naar 100 Mbps: u kunt dus rustig in Ultra HD Netflix'en terwijl iemand anders aan het videobellen is.

Er zit wel een addertje onder het gras. Het is niet omdat uw internetsnelheid naar omhoog gaat, dat uw internetlimiet dat ook doet. Het valt te vergelijken met een upgrade van een auto. Het is niet noodzakelijk omdat de auto groter is, dat je er ook verder mee kan rijden. Voor 'Basic Internet' blijft het plafond op 150 gigabyte.

Glasvezel

Telenet wint de strijd van zijn Belgische concurrenten. Proximus biedt wel nog een internetformule aan met een maximale internetsnelheid van 50 Mbps. De pieksnelheid is te vinden in de zones waar de telecomoperator al glasvezel aanlegde, maar ook daar strandt die op 450 Mbps.