Worldline-veterane duikt op in directiecomité Proximus

Katleen Vandeweyer, sinds 2017 aan de slag bij telecomoperator Proximus, neemt al sinds eind september de functie van CFO waar in plaats van Sandrine Dufour. Die is zelf CEO ad interim.

Sinds het vertrek van Leroy is Sandrine Dufour, tot dan CFO, de CEO ad interim. Het is nu pas duidelijk dat Dufour daarbij ook haar eigen taken doorgaf. Op 23 september trad Katleen Vandeweyer aan als CFO ad interim, valt te lezen op het site van managementcomité. Ze is ook lid van dat managementcomité.