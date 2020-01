Aardeachtige planeet gevonden op 'slechts' 100 lichtjaar van hier

De vondst gebeurde met de Amerikaanse TESS-telescoop, heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA dinsdag bekendgemaakt.

De exoplanetenjager TESS stootte bij de dwergster TOI 700 - op iets meer dan 100 lichtjaar van ons - op drie planeten. De Spitzer-telescoop van de NASA bevestigde de vondst. TOI 700 is met een massa en grootte die 40 procent is van die van de zon relatief klein. De oppervlaktetemperatuur bedraagt de helft van die van onze ster.

Rond TOI 700 cirkelen zeker drie planeten. Ze kregen de namen TOI 700 B, C en D. Opmerkelijk aan d is dat het hemellichaam in de levensvatbare zone rondom de ster wentelt. Dat betekent op een afstand waar vloeibaar water op het oppervlak mogelijk is. Meer nog, TOI D lijkt heel erg op de aarde.

De planeet is slechts 20 procent groter dan de onze en wentelt in 37 dagen rond TOI 700. De planeet krijgt 86 procent van de energie zoals wij die krijgen van onze ster. Eén kant van de exoplaneet is steeds naar de ster gericht, zoals de maan naar ons.