Amerikaan start postdienst naar de maan

De Amerikaanse robotprofessor Red Whittaker lanceert in 2021 een pakjesdienst naar de maan. Kostprijs: 1,2 miljoen dollar per kilo.

Voor het eerst in bijna vijftig jaar zal in juli 2021 weer een Amerikaans ruimtetuig op de maan landen. De Peregrine van het Amerikaanse bedrijf Astrobotic, het geesteskind van de 70-jarige William ‘Red’ Whittaker, zal 28 pakketjes meenemen en op de maan rondrijden.

Daarmee is de cirkel rond voor de professor robotica aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Carnegie Mellon. Whittaker is al sinds zijn negende begeesterd door de maan, vertelde hij vorige maand in een gesprek met De Tijd. De fascinatie begon in 1957, het jaar dat Rusland zijn eerste Sputnik lanceerde.

Peetvader

Na zijn doctoraat werd hij een vooraanstaande specialist in robottechnologie. In 1979 bouwde hij een robot die bij de kerncentrale van Three Mile Island kon helpen opruimen nadat daar een kernongeval had plaatsvonden. Daarna bouwde hij voor Caterpillar zelfrijdende mijnbouwmachines, die konden werken op plaatsen waar mensen niet gemakkelijk bij geraken.

Whittaker wordt weleens de peetvader van de zelfrijdende auto’s genoemd. In 2007 won hij de Darpa Urban Challenge, een programma van het Pentagon, door als eerste een auto zonder bestuurder zonder ongelukken door de stad te loodsen.

1,2 miljoen dollar Op zijn website pakt Astrobotic uit met een tarief van 1,2 miljoen dollar per kilo. Een ritje met de maanrobot is niet inbegrepen.

Zijn passie voor de maan en zijn ervaring in robotica kwamen twaalf jaar geleden samen toen hij Astrobotic Technology boven de doopvont hield. Dat bedrijf, waarvan Whittaker nog altijd voorzitter is, sloot deze week een contract voor het gebruik van een Vulcan-aandrijfraket, ontwikkeld door United Launch Alliance (Boeing en Lockheed Martin). De kans dat het de race om als eerste weer op de maan te landen wint, is groot.

Astronauten

Water op de maan kan dienen als basis voor brandstof en zuurstof. William 'Red' Whittaker Carnegie Mellon

Door het schrappen van het Apollo-programma moet de NASA een beroep doen op commercieel transport. Met de onbemande maanmissies wil de ruimtevaartorganisatie zich voorbereiden om tegen 2024 opnieuw astronauten naar de maan te sturen.

Astrobotic maakt zich op om een koerierbedrijf naar de maan te worden. Dat mag je vrij letterlijk nemen: het bedrijf vliegt niet alleen voor de NASA en enkele wetenschappelijke experimenten naar de maan. Iedereen kan ruimte reserveren. Op zijn website pakt Astrobotic uit met tarieven. Grote bedrijven betalen 1,2 miljoen dollar per kilo. In die prijs is een ritje met de maanrobot ter plaatse niet inbegrepen.

Ultieme droom

Via DHL MoonBox kunnen ook privépersonen, bedrijven of verenigingen persoonlijke spullen, reclameboodschappen of memorabilia voor eeuwig naar de maan laten schieten. Wie een haarlok op de maan wil: de kleinste verpakking, iets kleiner dan een eurocent, is te koop voor 460 dollar.

Voor Whittaker is de maanmissie een nieuwe stap in zijn ultieme droom de ruimte te gaan verkennen. De maan ziet hij daarbij als een ideaal tussenstation voor verdere ontdekkingen. Sinds er onlangs js aangetroffen is, is zijn optimisme alleen maar gegroeid. Water kan dienen als grondstof voor de brandstof waterstof en voor zuurstof om mensen te laten ademen.