Amerikaanse verkenner begonnen aan vlucht naar Mars

Een onbemand karretje is donderdag gelanceerd op weg naar de planeet Mars. De Perseverance steeg op vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in Florida.

In februari moet de Perseverance aankomen op zijn bestemming, de marskrater Jezero. Miljarden jaren geleden was dat vermoedelijk een meer.

Hij moet onder meer stenen en grond onderzoeken. De samenstelling kan duidelijk maken of op Mars ooit leven mogelijk is geweest. De verkenner heeft meer dan twintig camera's en een boor voor dat onderzoek. Het apparaat moet in buisjes tientallen bodemmonsters verzamelen. Die worden achtergelaten op het oppervlak.

Schermvullende weergave De Mars 2020 Perseverance ©EPA

In 2028 moet een Europese verkenner aankomen op Mars om de buisjes te verzamelen. Die moet vervolgens opstijgen en in een baan rond Mars komen. Daar moet hij de monsters overdragen aan een Europees ruimtevrachtschip, dat in 2031 met het Marsmateriaal moet landen op aarde. Wetenschappers kunnen dan verder onderzoek doen.

Ruimtehelikopter

De Perseverance neemt ook een ruimtehelikopter mee, de Ingenuity. Die moet een vijftal keer opstijgen en landen op Mars, telkens enkele honderden meters verder. De helikopter moet onder meer om kunnen gaan met de lage luchtdruk. Die is op het oppervlak van Mars te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op aarde. Zo hoog kunnen helikopters op aarde niet vliegen. Maar als de technologie op Mars werkt, kan dat helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen.

De Perseverance wordt het vijfde Amerikaanse karretje op Mars, na de Sojourner (1997), de Spirit (2004-2010), de Opportunity (2004-2018) en de Curiosity (sinds 2012).

Schermvullende weergave De Ingenuity Mars Helicopter ©via REUTERS

China en VAE

Eerder deze maand vertrok het Chinese laboratorium Tianwen-1 (Hemelse Vragen-1) naar Mars. Die moet proberen sporen van leven te vinden en het oppervlak en de bodem van de planeet in kaart brengen.

Bovendien is een satelliet uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) onderweg naar Mars. De sonde al-Amal (Hoop) moet twee jaar lang het weer op Mars in kaart te brengen en onderzoeken hoe waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dunne dampkring van de planeet. De gassen vliegen de ruimte in, waardoor op Mars geen kans op leven is zoals op aarde.