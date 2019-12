Angelique Van Ombergen: 'Astronauten zijn ideale proefkonijnen voor de geneeskunde'

Angelique Van Ombergen onderzoekt de effecten van langdurig verblijf in de ruimte op de mens bij het Europees ruimevaartagentschap ESA. Bert Rymen praat met de wetenschapper over reizen naar Mars en de maan, en over astronauten als ideale proefkonijnen voor de geneeskunde. Hoe ze als model kunnen dienen voor ziektes als osteoporose, maar evengoed voor wie problemen met slaap of het evenwichtssysteem heeft.