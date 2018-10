China wil straatverlichting vervangen door maanlicht

China werkt aan een plan om tegen 2022 de miljoenenstad Chengdu te verlichten met een artificiële maan die het zonlicht reflecteert.

De plannen staan te lezen in het officiële publicatieblad van het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie. Al in 2020 wil het land een test uitvoeren met een eerste kunstmaan die in een baan rond de aarde wordt gebracht op een hoogte van zowat 500 kilometer.

De satelliet krijgt een reflecterende schil die ’s nachts zonlicht kan reflecteren op een plek op aarde. Als alles goed gaat, hoopt China in 2022 nog eens drie ‘lichtmanen’ rond de aarde te hebben.

Met het weerkaatste licht zou de stad Chengdu, die zowat 16 miljoen inwoners telt, ’s nachts voldoende verlicht kunnen worden om de huidige straatverlichting te vervangen. Op een oppervlakte van ongeveer 50 km² zou dat jaarlijks 150 miljoen euro besparingen opleveren.

Volgens projectleider Wu Chunfeng, van het Chinese onderzoeksinstituut Tian Fu New Area Science Society, zou de ruimteverlichting zowat acht keer sterker zijn dan het natuurlijke maanlicht dat we kennen. Dat is vergelijkbaar met het schemerlicht op een zomerse avond.

Heldere ster

Voor een waarnemer op aarde zou het verlichtingssysteem er niet uitzien als een klassieke maan, maar eerder als een heel heldere ster aan de hemel. De vrees dat het nachtelijke licht de biologische klok van mensen, dieren en planen zal verstoren, is volgens Wu Chunfeng niet aan de orde. Volgens hem is het licht daar te zwak voor, en bovendien kan de lichtbundel naar wens gericht en gedimd worden, klinkt het.

Voor een waarnemer op aarde zou het verlichtingssysteem er niet uitzien als een klassieke maan, maar eerder als een heel heldere ster aan de hemel.

China wil de technologie ook gebruiken om in rampgebieden ’s nachts ‘bij te lichten’, wat bijvoorbeeld kan helpen bij reddingswerkzaamheden, of om te zorgen dat inwoners niet in het duister zitten door een elektriciteitspanne.

China is niet het eerste land dat droomt van een nachtelijke lamp aan de hemel. In de jaren 90 werkten Russische onderzoekers aan een gelijkaardig project met de naam ‘Znamya’, maar dat werd na enkele pogingen stopgezet.