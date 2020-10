'Coronavirus overleeft negen uur op de huid'

Japanse onderzoekers hebben nieuw bewijs gevonden voor de noodzaak om regelmatig de handen te wassen in de strijd tegen het Covid-19-virus.

Het coronavirus overleeft vijf keer zo lang op de huid van mensen als een griepvirus. Het overleeft negen uur op de mensenhuid, een griepvirus maar 1,8 uur, staat in een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Clinical Infectious Diseases Journal.