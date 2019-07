De maan is 150 miljoen jaar ouder dan gedacht

De maan krijgt er in één klap 150 miljoen kaarsjes bij. Een analyse van de chemische samenstelling van maangesteente schat de maan een stuk ouder in dan eerst gedacht.

‘Het zonnestelsel is 4,5 miljard jaar oud’, zegt Vinciane Debaille, de verantwoordelijke van het laboratorium dat het onderzoek deed. ‘Dat weten we door mineralen te dateren die zich hebben gevormd sinds de start van de gaswolk die ons zonnestelsel leven gaf.’

Chemie

Wanneer dat agglomeraat precies tot stand kwam, is in wetenschappelijke kringen voer voor debat. De bestaande schattingen zijn voornamelijk afgeleid van theoretische modellen, maar het nieuwe onderzoek baseert zich op de chemische samenstelling van echte stalen.

Concreet werden de verhoudingen tussen de overgangsmetalen hafnium en wolfraam geanalyseerd. Die vormen een natuurlijke, radioactieve horloge, want de isotoop hafnium-182 vervalt in wolfraam-182. Dat proces is gestopt toen het zonnestelsel nog maar 70 miljoen jaar oud was.