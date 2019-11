Eerste menselijke patiënt in toestand van schijndood

Amerikaanse artsen zijn er voor het eerst in geslaagd om een mens in een schijndode toestand te brengen, waardoor ze tijd wonnen om een levensreddende operatie uit te voeren.

De doorbraak werd begin deze week toegelicht op een congres van de New York Academy of Sciences. Een team onder leiding van Samuel Tisherman, van de University of Maryland School of Medicine, passen de techniek toe op slachtoffers die in acuut levensgevaar zijn als gevolg van zwaar bloedverlies, bijvoorbeeld als gevolg van een schotwonde.