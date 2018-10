Europa investeert in onkraakbaar ‘kwantuminternet'

Europa trekt een miljard euro uit voor de ontwikkeling van kwantumcomputers en -netwerken, een futuristische technologie die een enorme turbo zal zetten op de digitale wereld zoals we die kennen.

Het Europese geld wordt gebundeld in het ‘Quantum Technologies Flagship’, een onderzoeksinitiatief dat vandaag werd voorgesteld in Wenen. Europa wil de komende jaren 5.000 Europese kwantumonderzoekers financieel bijspringen. Nog tot 2020 worden twintig kwantumprojecten gesteund met een budget van 132 miljoen euro. Vanaf 2021 komen daar nog 130 projecten bij om tot het bedrag van een miljard te komen.

Een van de in het oog springende projecten is dat van de Quantum Internet Alliance, een consortium van Europese onderzoeksgroepen en bedrijven onder leiding van QuTech, het expertisecentrum rond kwantumtechnologie van de Nederlandse universiteit TU Delft. De Nederlanders willen tegen 2020 het eerste netwerk aanleggen op basis van kwantumtechnologie.

Verstrengeld

In een klassiek digitaal netwerk wordt informatie tussen twee knooppunten doorgestuurd in de vorm van elektronen of fotonen. Die vormen de eentjes en nulletjes waarmee bits en bytes, de bouwstenen van digitale informatie, kunnen worden geconstrueerd.

Een kwantumnetwerk doet een beroep op een heel andere en moeilijk te begrijpen tak van de fysica die het gedrag van elementaire deeltjes beschrijft. In zo’n netwerk zijn de knooppunten verbonden door een intrigerend fenomeen dat ‘verstrengeling’ heet. Het komt erop neer dat een verandering in de kwantumfysische toestand in het ene knooppunt direct invloed heeft op die van het verbonden (verstrengelde) knooppunt, zonder dat er informatie heen en weer wordt gestuurd.

Dankzij die eigenschap kan informatie worden doorgegeven die onmogelijk te onderscheppen valt. Het opent perspectieven op een internet dat onkraakbaar is voor spionnen of hackers.

Hackers

Een ander voordeel is dat de informatie-overdracht in real time gebeurt, zonder de vertraging van een fractie van een seconde die je in een klassiek netwerk hebt. Die tijdwinst lijkt misschien futiel voor alledaagse toepassingen, maar kan voor sommige toepassingen een wereld van verschil maken. Denk maar aan de gecomputeriseerde elektronische beurshandel (de zogenaamde flitshandel), waar vele miljoenen worden geïnvesteerd om orders enkele milliseconden sneller dan de concurrentie te kunnen doorgeven.

Het Nederlandse consortium hoopt tegen 2020 het eerste kwantumnetwerk ter wereld te kunnen aanleggen tussen Delft, Den Haag, Leiden en Amsterdam. De Europese Commissie stopt 10,4 miljoen euro in het project.

China