Europese boost voor fotonicalab van VUB

Fotonica is de wetenschap achter lichtdeeltjes. Dat klinkt misschien als een erg theoretisch onderzoeksdomein, maar ze kent wel degelijk heel wat praktische toepassingen. Denk aan optische sensoren die de kwaliteit van voedsel, lucht of water in de gaten houden, lasers die manipulatie op op nanoschaal mogelijk maken of het ontwerpen van efficiëntere zonnecellen op fotovoltaïsche panelen.