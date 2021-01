Genetisch puzzelwerk om corona te temmen

De zeer besmettelijke varianten die in het VK en Zuid-Afrika rondwaren, maken duidelijk dat het coronavirus niet stilzit. Willen we corona echt onder controle houden, dan moet die genetische evolutie strak worden gevolgd. Dat kan, met spitstechnologie en terrabytes aan data.

Was 2020 het jaar van het coronavirus, dan wordt 2021 het jaar van de coronavaccins. Als we de door vaccins herwonnen vrijheid op de lange termijn willen bewaken, dan wordt het zaak het virus van heel nabij op te volgen, want virussen muteren permanent.

Puzzelen

Eerst het goede nieuws: we hebben alle capaciteiten om die vijand te doorgronden. Met genoomsequentietechnologie kunnen wetenschappers de genetische code van virusstalen uitlezen en vergelijken. In het lab van professor Piet Maes, viroloog aan de KU Leuven, komen virusmonsters binnen van patiënten die positief hebben getest op corona. 'Dan wordt het genetisch materiaal van het virus vermenigvuldigd in korte fragmenten, die samen het volledige genoom bestrijken. Al die fragmenten puzzelen we daarna met software weer samen tot het volledige genoom. Zo kennen we de complete verzameling aan erfelijk materiaal van dat specifieke virusstaal.'

Massa data

De analyseerbare stalen worden per 50 door een machine gehaald, die het genoom van het virus uitleest en in code omzet. Elk van die 50 stalen krijgt een soort genetische barcode mee, om ze achteraf uit elkaar te houden. Met die codes wordt dan gepuzzeld om de genetische blauwdruk van elk staal te verkrijgen. Om zeker te zijn dat er geen fouten tussen zitten, worden zo veel mogelijk fragmenten uitgelezen. Elk stukje van het genoom wordt minstens duizend keer opnieuw bepaald. 'Per run die we doen, krijgen we 1 à 2 terrabyte data binnen', zegt Maes. 'We genereren een massa data.'

'En dan begint het echte werk', zegt Hans Cobben van het Amerikaanse DNA-bedrijf Illumina. 'Met die code op zich ben je niets. Maar als je ze analyseert en vergelijkt met andere stalen, dan kan je de stamboom van elke virusvariant nauwgezet in kaart brengen. Zo kan je zien hoe een virusvariant zich verspreidt en waar ze vandaan komt.'

29.903 tekens De genetische code van het originele virus uit Wuhan telt 29.903 tekens.

Die kennis is van groot belang, zegt Maes. 'Stel dat we niet wisten dat in het VK een variant rondwaart die waarschijnlijk besmettelijker is. Dan laten we misschien op het moment dat we hier kunnen versoepelen zonder extra maatregelen mensen van en naar het VK vertrekken en importeren we een nieuw probleem.'

Ook voor de zo belangrijke vaccins is de genoomsequentie cruciaal, zegt Cobben. 'Voorlopig lijken de vaccins te werken voor alle varianten in omloop. Maar als een variant opduikt waarvoor de vaccins minder effectief blijken, wil je daar snel een mouw aan weten te passen. Als je de genetische sequentie van die variant hebt, kan je met je vaccins ook snel het geweer van schouder veranderen.'

Oerstaal

Internationaal is de afspraak dat elk staal wordt vergeleken met het 'oerstaal', de sequentie die al in januari in 'ground zero' in het Chinese Wuhan werd uitgelezen. Wat voldoende afwijkt van die 29.903 tekens code, wordt als een variant beschouwd. 'De meeste zaken die we zo oppikken, zijn niet relevant, zegt Maes. 'Maar je kan niet het risico lopen die ene belangrijke te missen.'