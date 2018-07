Groot meer met vloeibaar water op Mars gevonden

Voor het eerst is, dankzij het MARSIS-instrument op de Europese sonde Mars Express, op Mars een groot ondergronds meer gevonden en nooit eerder een vermoedelijk zo grote hoeveelheid vloeibaar water dat voor leven noodzakelijk is, zo hebben wetenschappers woensdag bekendgemaakt. Leven is evenwel nog niet ontdekt.

Het meer situeert zich onder een ijslaag aan de zuidelijke pool van de Rode Planeet, strekt zich over 20 km uit en heeft een meter diepte, zo staat in een artikel in het wetenschappelijke vakblad Science. Het is de eerste keer dat zo een massa stabiel water op Mars is gevonden. Dit schept condities voor leven op langere termijn, zegt Alan Duffy van de Universiteit van Swinburn die niet aan het onderzoek heeft deelgenomen.