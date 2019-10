Kipchoge loopt marathon als eerste onder twee uur

Eliud Kipchoge is er in geslaagd om de marathon onder de twee uur te lopen. In Wenen finishte hij op 1:59.40.

De Keniaanse loper startte om 8u15 in mistig Wenen. Hij liep 4,4 rondjes van 9,6 kilometer op een circuit in het centrum van de stad.

De 34-jarige loper liep vorig jaar tijdens de marathon van Berlijn een officieel wereldrecord van 2:01.39. Bij een eerdere poging om de marathon onder de twee uur te lopen op het circuit Monza in Noord-Italië in 2017, kwam hij 26 seconden te kort.

Kipchoge werd in Wenen begeleid door in totaal 41 hazen, die in een V-vorm liepen om de loper te beschermen tegen de wind. Bij de eerste, mislukte poging in Monza liepen ze in de vorm van een diamant.