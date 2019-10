Leuvense start-up werkt aan slimme echografiepleister

De nieuwe Leuvense spin-off Pulsify Medical werkt aan een wereldprimeur: een in een pleister ingebouwd slim echografietoestel. Pulsify krijgt van Imec.xpand, de KU Leuven en het UZ Leuven een startkapitaal mee van 2,6 miljoen euro.

Imec, het Leuvense onderzoeks- en innovatiecentrum rond nano-elektronica en digitale technologie, geniet wereldfaam. Eén van de vele specialisaties waarmee Imec vooroploopt, is flexibele ultrasone omvormertechnologie, oorspronkelijk bedacht door dr. Xavier Rottenberg, wetenschappelijk directeur van imecDat is gepatenteerde chiptechnologie om het geluidsgolvensysteem van een echografietoestel in het klein en kostenefficiënt in te bouwen in een flexibele structuur, zoals een pleister die op de huid kan worden aangebracht.

Die innovatie ligt mee aan de basis van het medisch-technologische product waaraan Pulsify Medical werkt. De spin-off van Imec en het UZ Leuven werd in juni in stilte opgericht. Een van de grondleggers is professor Jan D’hooge van het universitaire ziekenhuis die ook wereldfaam geniet, op het vlak van ultrasone beeldvorming van het hart. Het team van D’hooge ontwikkelde bijvoorbeeld een slim algoritme om echobeelden van het hart te interpreteren en om te zetten in becijferde parameters. Cardioloog Lieven Herbots van het Jessa Ziekenhuis (Hasselt) werkt ook nauw samen met Pulsify, om de klinische aspecten te benadrukken.

Intensieve zorgen

Pulsify Medical gaat nu de hardware van Imec en de software van het UZ Leuven combineren voor zijn ultrasone pleister. Die kan in een eerste fase worden gebruikt in de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis om patiënten met hartproblemen te monitoren.

‘Het is van belang, soms van levensbelang, dat artsen bij problemen snel weten of het hart nog wel goed pompt. Er zijn wel hulpmiddelen om dat acuut te meten, maar er is geen enkel instrument om continu de pompprestaties van het hart te volgen. Onze pleister moet dat gat in de markt afdekken’, zegt Iwan van Vijfeijken, de CEO van Pulsify Medical die een ruime ervaring heeft, onder meer in de sector van de medische apparaten.

Productievolume

‘De pleister zal werken met beelden als basis, maar de software haalt daar cijfers uit over de cardiac output, het productievolume van het hart, waardoor de arts meteen de juiste informatie heeft. We willen evolueren van een diagnose- naar een monitoringtool die bovendien kan waarschuwen als er iets mis is’, vult dr. Steve Stoffels van Imec aan, een van de medeoprichters en de technologiedirecteur van Pulsify.

Dat heeft tal van voordelen. Niet het minst het redden van levens. Voorts kunnen ziekenhuisverblijven op termijn worden ingekort en zal het minder nodig zijn om topmedici in te zetten die de meetresultaten moeten uitlezen en interpreteren. Een bijkomende troef is dat de ultrasone technologie veilig is en de pleister niet-invasief. Het is voor de metingen dus niet nodig het lichaam binnen te dringen.

Commercieel product

Er zullen wel nog meerdere jaren overheen gaan voor het zover is. ‘We moeten het product eerst verder ontwikkelen. Dan volgen testen in een veilige omgeving. Pas daarna kunnen we met een commercieel product de markt opgaan’, zegt van Vijfeijken.

Pulsify Medical heeft geen weet van vergelijkbare technologie, ook niet na uitgebreid onderzoek. Er zijn wel bijvoorbeeld pleisters die de bloeddruk meten. ‘Maar dat is eenvoudiger. Hier gaat het om het hart en vooral om de hartkamer die de pompbeweging moet maken’, zegt Stoffels.

Draadloos

De pleister zal mogelijk relatief klein worden, bijvoorbeeld 10 op 10 centimeter. In de eerste fase ligt de klemtoon op hartmetingen in de afdeling intensieve zorgen. Vandaar dat de eerste pleisters nog niet draadloos zullen zijn omdat de patiënten daar aan meerdere toestellen hangen. Maar in een volgend stadium is het wel de bedoeling dat ze dat worden. ‘Later kunnen we de technologie ook inzetten voor andere organen en voor ambulant of thuisgebruik, zelfs bij atleten en duursporters’, zegt van Vijfeijken.